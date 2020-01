El govern d'Igualada accelera les sancions i expedients per incivisme

La regidora de Governació de l'Ajuntament d'Igualada, Carlota Carner, anuncia que a partir d'ara el govern de la ciutat serà «contundent i implacable» contra l'incivisme a la capital de l'Anoia. «No som un Ajuntament repressor, però els actes incívics no tenen cabuda i no en deixarem passar ni una», va subratllar ahir. En aquest sentit, des de l'octubre passat, l'Ajuntament va posar en marxa la Unitat Tramitadora de Sancions, que té com a finalitat agilitzar la gestió dels expedients sancionadors i fer-ne el seguiment.

Carner va posar ahir alguns exemples recents de vandalisme i va destacar «l'eficàcia» de l'Ajuntament i de la Policia Local. És el cas del cap de setmana passat, quan dos individus van trencar els retrovisors de deu vehicles. La policia els va poder identificar i els han obert diligències judicials.

Les actituds incíviques a la ciutat tenen origen i víctimes diverses, però sovint els danys no són sobre propietats privades, com en el cas anterior, sinó sobre béns de titularitat pública. I en el detonant que provoca aquesta acció també cal buscar motivacions de diferent signe, fins i tot algunes que poden estar relacionades amb qüestions polítiques, que Carner va incloure en el mateix debat.

Segons Carner, reparar els contenidors cremats per accions vandàliques tenen un cost, per a l'Ajuntament d'Igualada, de 30.000 euros anuals. La mateixa quantitat que netejar les pintades. En aquest sentit, Carner recordava ahir en una compareixença acompanyada del cap de la Policia Local, Jordi Dalmases, que els autors d'actes vandàlics «no només embruten i fan malbé els car-rers, sinó que provoquen importants costos de reparació».



Judici ràpid

A banda de l'episodi dels retrovisors, la regidora de Governació també va explicar que s'ha aconseguit identificar les persones que fa unes quantes setmanes van arrencar la bandera instal·lada a la rotonda de l'avinguda Àngel Guimerà. En aquest cas, els infractors van ser condemnats després d'un judici ràpid per un delicte lleu de danys i han de pagar una multa, a més d'indemnitzar l'Ajuntament en concepte de responsabilitat civil.

Un altre exemple són les pintades que van aparèixer per diferents indrets de la ciutat al voltant de les festes de Nadal. En aquest cas, la Policia Local va identificar els responsables i es van obrir 12 expedients sancionadors per la infracció de les ordenances municipals.

Carner i Dalmases va demanar la col·laboració dels ciutadans a l'hora de denunciar possibles actes vandàlics que puguin tenir lloc a la ciutat.

La responsable del departament de Governació ha volgut deixar clar que «no som un ajuntament repressor, simplement entenem que vandalisme no pot tenir cabuda en aquesta ciutat» i va subratllar que, «a banda de l'eficàcia policial i administrativa, l'Ajuntament també aposta per la pedagogia, i ha fet i farà campa-nyes de sensibilització per afavorir els comportaments cívics».

En aquest sentit, la regidora de Governació va destacar que «Igualada és una ciutat tranquil-la, neta i agradable. Hi ha una minoria que va en contra d'aquest concepte de ciutat amable i l'Ajuntament seguirà actuant amb contundència».