L'Anoia sud reclama el suport dels empresaris per millorar les seves carreteres

Les poblacions del sud de l'Anoia plantejant a la Unió Empresarial de l'Anoia que caminin plegats per fer possible la millora de les comunicacions en aquesta zona. Entre d'altres, els representants dels municipis demanen que es construeixen variants de carretera a Vallbona i a Masquefa perquè el trànsit de la densa B224 deixi de passar per l'interior d'aquestes poblacions.

La Unió Empresarial de l'Anoia es va reunir amb representants dels consistoris de l'Anoia Sud (Piera, els Hostalets de Pierola, Vallbona d'Anoia i Masquefa) per «conèixer de primera mà les necessitats i les principals preocupacions que tenen les poblacions a nivell de comunicacions, infraestructures i mobilitat», segons han explicat fonts de l'entitat empresarial.

A la reunió, els representants de les poblacions de l'Anoia Sud van expressar el seu descontentament amb «les poques» inversions en matèria de comunicacions que es fan a la zona. Afirmen que «es fan accions de millora puntuals, però no es resol el mal més gran», referint-se al desdoblament de la B224 (que uneix Vallbona amb Masquefa). Aquests municipis consideren que «aquesta via és un eix bàsic per a la nostra mobilitat i cal desdoblar-la tota per l'alt nombre de vehicles que hi circulen diàriament i per minimitzar els accidents de trànsit». També van coincidir en la necessitat de construir una variant a Piera i Vallbona, per eliminar el pas de la carretera B224 pel mig d'aquestes dues poblacions, i millorar la carretera B231, que connecta els Hostalets de Pierola amb Esparreguera i l'Autovia A2. També pensen que és necessari desdoblar tota la c-15. I per últim, una petició també és tenir enllestit el quart cinturó (B-40), que els permetria tenir una connexió amb els dos Vallès.