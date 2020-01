Prop de 1.400 joves igualadins trien el tipus de parc per fer 'skate' a la seva ciutat

El govern d'Igualada (Junts x Igualada) iniciarà enguany les obres del gran Skate Park Central, que alhora serà la primera de les intervencions en aquesta zona més enllà de la part arreglada, on ja s'han celebrat, per exemple, les últimes trobades de l'European Balloon Festival. La intervenció es farà després d'un procés de consulta a infants i joves de la ciutat, que ha tingut una alta participació.

En les votacions, els joves han dit de manera majoritària que volien un parc del tipus bowl (855 vots), tot i que també hi ha hagut una alta votació per al model tipus street (434 vots).

La intervenció d'aquesta segona fase del Parc Central es fa en el terreny més proper a l'hospital, entre els carrers Guimaraes i Itàlia, i té 1.800 m2. Serà un dels parcs per a skaters més grans del país.

La regidora d'Acció Social i Habitatge, Carme Riera, ha valorat especialment la bona participació, que demostra que «el jovent se sent implicat en els projectes que tenen relació amb les seves necessitats, en aquest cas amb el seu lleure. Per tant, la primera bona notícia és que ha estat un procés participatiu concorregut».

Pel que fa al resultat concret i a la seva gestió, Riera destaca que «és evident que hem rebut l'encàr-rec que el nou skate park sigui bàsicament del tipus bowl, però tampoc volem menystenir la notable quantitat de joves que ha votat per l'opció street, així que aquesta tipologia també tindrà presència –òbviament més reduïda- en la futura instal·lació. Crec que d'aquesta manera donem una resposta adequada a la demanda que els joves ens han fet a través d'aquest procés participatiu». D'aquesta manera es culminarà el procés obert el 2018. Aquest procés va anar especialment adreçat a escoles, instituts, entitats i famílies, que van fer propostes per decidir com havia de ser el parc Onze de Setembre.

Un cop finalitzat el procés participatiu, l'equip d'arquitectes ha estat dissenyant el Parc en funció dels resultats obtinguts, i el projecte preveu destinar una parcel·la de 1.800 m2 a la instal·lació d'un skate park. Aquesta instal·lació formarà part d'una àmplia zona, amb una superfície d'uns 25.000 m2, que l'Ajuntament transformarà en un espai amb jocs singulars i elements paisatgístics atractius que combinin joc, natura i esport per a un públic familiar.