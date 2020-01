L'Ajuntament d'Olesa fa un espectacle per agrair la feina de les entitats de la vila

La regidoria de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montser-rat ha organitzat per a aquest diumenge, 19 de gener, una activitat dirigida especialment a les persones integrants de les més de 180 entitats que hi ha a Olesa de Montserrat, per tal de fer-los un agraïment públic.

Es tracta d' «Escenari secret», una experiència artística personalitzada i de proximitat que vol posar en relleu que les entitats «són l'ànima d'Olesa» i que «gràcies al seu esforç, dedicació i passió, Olesa pot dir ara com ara que és un municipi actiu, obert i amb una gran oferta d'activitats», segons ha destacat Montse Muñoz, tècnica de Participació a l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. «Escenari secret» tindrà lloc diumenge a les 12 del migdia i el punt de trobada és la Casa de Cultura.

El regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa, Xavier Rota, ha explicat que «Escenari secret» és una iniciativa de l'Oficina de Difusió Artística de la Diputació de Barcelona a la qual la regidoria de Cultura s'ha adherit per fer que les entitats puguin gaudir d'una experiència «cultural i sorprenent», i per «premiar les entitats, de tot tipus, que sempre estan al peu del canó al costat de l'Ajuntament fent activitats al llarg de tot l'any».