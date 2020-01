Paloma ja és regidor d'Esports després del pacte a Olesa

El regidor de Junts x Olesa (JxO), Domènec Paloma, ja assumeix les responsabilitats de la regidoria d'Esports de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Relleva en el càr-rec Lourdes Vallès, l'anterior titular d'Esports, que pertany al grup del Bloc Olesà (BO).

El regidor de JxCat d'Olesa, que a final de desembre va rubricar un pacte de govern amb el Bloc Olesà, s'ha marcat com a objectius la millora de les instal·lacions esportives municipals, el suport a la feina de les entitats i l'impuls de l'esport base i els equips sènior.

Quant BO i JxOlesa van anunciar l'acord de govern fins a la fi del mandat, ja es va anunciar que Domènec Paloma es faria càrrec de la cartera d'Esports, a partir d'aquest mes de gener. De fet, la trajectòria de Domènec ja el feia veure com un bon responsable de la cartera d'Esports, segons havia explicat Miquel Riera, alcalde d'Olesa pel Bloc Olesà. Domènec ha estat esportista en diferents disciplines.

Paloma ha estat vinculat al Tir Arc Olesa (va guanyar diferents campionats), l'EFO i també ha estat delegat d'esportistes amb discapacitat física. A més a més, ha estat tres cops subcampió d'Espanya i dos subcampió de Catalunya en motocicleta en la modalitat d'enduro.

Domènec Paloma va assegurar ahir que assumeix la regidoria amb moltes ganes de «treballar pel poble, per l'esport base i també pels equips sèniors». Pel que fa a les prioritats marcades per a aquest mandat, la millora de les instal·lacions esportives municipals és un dels reptes. Per exemple, segons Paloma, tot i que s'han fet reformes al pavelló Salvador Boada i al complex de les piscines municipals, encara queda pendent reordenar els espais i ampliar-los, amb l'ajuda d'altres administracions. Un altre dels equipaments que necessita millores, va dir, és el camp de futbol.

Una de les instal·lacions renovades recentment ha estat la piscina coberta municipal, que, després de mesos d'obres en què han sorgit molts entrebancs, va obrir portes el dia 30 de desembre passat. Precisament, i sobre els nous vestidors d'aquest equipament, una de les queixes manifestades per persones usuàries era el fet que els vestidors per a persones amb mobilitat reduïda no tenien les dimensions adequades. En aquest sentit, el regidor ha assegurat que els vestidors compleixen la normativa i que ell mateix, que va amb cadira de rodes, ha comprovat que s'hi pot moure sense problemes. Ara bé, és cert, ha dit, que potser les mides són justes per a les cadires amb motor, una circumstància que es mirarà de solucionar amb una petita modificació.

El nou regidor també va anunciar que un dels objectius de l'Ajuntament és impulsar la construcció de nous equipaments a llarg termini.