Vilanova fa una acció amb caçadors per poder reduir la població de porcs senglars

Caçadors de Vilanova del Camí porten a terme avui, dissabte, una batuda per reduir la població de porc senglar. Ja se n'han fet algunes més en les darreres setmanes, perquè davant els danys que causen aquests animals en camps agrícoles, la població va demanar autorització per poder-les fer. Aquesta vegada, els caçadors autoritzats pel DARP faran la batuda des del camí dels dipòsits de Ca l'Aromí fins a Can Bernades. Com en les anteriors, l'horari autoritzat és des de les 9 del matí fins a les 3 de la tarda.

Es tracta d'un període excepcional de caça, exclusiu per al grup de persones autoritzades per la Secció de Biodiversitat i Activitats Cinegètiques del DARP. Les primeres actuacions es fer el 22 de desembre. Els danys constants de la població de senglars han portat l'Ajuntament vilanoví i al DARP a procedir al control biològic d'aquesta espècie a la zona forestal del paratge de Can Bernades, Can Titó i Collbàs.

Aquestes accions de caça controlada s'han portat a terme en dies aleatoris i s'ha anat canviant de zona.