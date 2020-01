Fira d'Igualada fa el relleu a la presidència de l'entitat

Magí Senserrich és el nou president de l'entitat Fira d'Igualada, impulsora de la fira i d'altres activitats de caire comercial i industrial que se celebren a la ciutat, com ara la Fira Bstim. Senserrich substitueix en el càrrec Joan Domènech, que durant uns mesos ha estat presidint aquesta entitat i també la Unió Empresarial de l'Anoia (UEA), on ha estat reelegit recentment.

Magí Senserrich Guitart ha estat elegit nou president i serà acompanyat per Rosa Plassa Soler com a vicepresidenta. La junta la completen Guillem Tort Castellano, Anna Parera Huertas, Javier González Cobacho, Joan Costa Cor, Anna Vilarrubias Castelltort, Pep Cubí Guim, Pep Morera Dalmau, Miriam Salazar Pérez, Ester Llimós Guasch, Albert Llimós Guasch, Isabel Juvé Fontoba, Josep Ma Vergés Prat, Joan Talavera Gumà i Jesús Enrique de Pedro.

Joan Domènech, que ha estat president els últims 7 anys, fa un balanç molt positiu del treball de l'equip i dels canvis realitzats.

En la presentació de la nova junta, Senserrich destaca la incorporació de noves persones al projecte alhora que hi ha persones amb una llarga trajectòria a Fira. I, per al conjunt de la junta, que es tracta de «persona amb un denominador comú, persones amb talent i compromís pel desenvolupament econòmic i social d'Igualada i comarca».

Senserrich es marca com a objectius potenciar la participació i la qualitat, donar continuïtat a aquelles novetats introduïdes en el mandat anterior, i crear noves comissions de treball com la de noves iniciatives pensada per plantejar noves fires. Un dels objectius també passa per col·laborar amb institucions i entitats que fan possible un impacte més gran en les fires. Senserrich destaca el suport de l'Ajuntament d'Igualada en totes les fires i el de la Unió Empresarial de l'Anoia en la fira Maqpaper .

Finalment, Senserrich ha presentat el calendari de fires d'aquest 2020: la Fira de Reis del 6 de gener passat, l'Aerosport, FirAnoia, Maqpaper, la Fira Automercat, el Tastanoia, la Fira de Nadal i el tradicional Mercat d'Antiguitats, Col·leccionisme, Art i Artesania de cada diumenge final de mes. També es treballarà per la Fira Bstim del 2021 que es fa biennalment.

Per la seva part, Joan Domènech ha agraït l'esforç de la junta sortint i de l'equip professional de l'entitat la tasca realitzada en aquest anys i el compromís personal de tots ells.

Va destacar també la bona relació amb les entitats igualadines i amb l'Ajuntament d'Igualada, «perquè gràcies a això en aquests set anys s'han realitzat importants canvis en totes les fires ja sigui de concepte, ubicació, dates o continguts, i creant-ne de noves com la fira professional BSTIM».

Joan Domènech deixa l'entitat després d'haver estat escollit president de la Unió Empresarial de l'Anoia per dedicar-se a aquesta i a la seva empresa.

La Fira d'Igualada és una entitat sense ànim de lucre que té com a objectiu fomentar fires, mercat, festes i potenciar la indústria, el comerç i l'agricultura d'Igualada.