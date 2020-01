Esparreguera vol tenir el poble net d'orins dels gossos

L'Ajuntament d'Esparreguera ha iniciat una campanya per tal que els propietaris de gossos puguin netejar els llocs on els seus animals orinen. La setmana passada, la corporació ha posat a disposició de totes les persones propietàries de gossos registrats al cens municipal d'animals de companyia una ampolla de plàstic plegable per tirar aigua sobre els orins.

L'Ajuntament d'Esparreguera reparteix 2.504 ampolles plegables destinades a la neteja dels orins del gossos que passegen per la vila. Aquesta iniciativa s'emmarca en la campanya «Estima't Esparreguera, Suma't al civisme», impulsada des del gener del 2019, que pretén que la ciutadania tingui més consciència de poble a l'hora de fer ús dels espais públics i les diverses instal·lacions municipals i, d'aquesta manera, aconseguir una vila més neta i cívica. La inversió feta pel consistori per a la compra d'aquestes ampolles ha estat de 2.268 euros.

L'ampolla plegable es lliura gratuïtament a totes les persones propietàries de gossos que constin al cens municipal d'animals de companyia de l'Ajuntament d'Esparreguera. Per obtenir-la, caldrà presentar a l'Oficina d'Atenció Ciutadana (OAC) el DNI del propietari i el número de xip de l'animal. L'ampolla també s'entregarà a totes aquelles persones que censin el gos per primer cop. «Amb aquestes ampolles volem contribuir a promocionar el civisme entre els esparreguerins, esperem que siguin d'ajuda per mantenir la nostra vila més neta i contribuir també a evitar la degradació dels fanals, bancs i altre mobiliari públic», remarca l'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas.

L'Ordenança de Civisme i Convivència considera com a infraccions sancionades amb multes de 60 fins a 300 euros embrutar amb deposicions o miccions, tant de persones com d'animals, les vies públiques, els elements estructurals, els edificis i les instal·lacions de titularitat municipal o el mobiliari urbà. També està sancionat el fet de no recollir les deposicions d'un animal de companyia i dipositar-les convenientment embolcades als contenidors de rebuig i no tirar prou aigua sobre els orins dels animals de forma immediata. En aquest cas, les sancions poden anar dels 300 fins als 1.200 euros.

Amb l'objectiu de contribuir en el compliment de l'Ordenança de Civisme, el consistori distribuirà aquestes ampolles plegables dissenyades amb l'objectiu de facilitar la dissolució de l'orina dels animals.

Les ampolles s'han d'omplir d'aigua i, per millorar encara més la neteja, s'hi pot afegir unes gotes de vinagre, que ajuden a neutralitzar l'olor dels orins i així aconseguir eliminar la molèstia i també que l'animal torni a fer pipi en el mateix lloc, segons han explicat fonts municipals.