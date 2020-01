Una estudiant denuncia ser expulsada del centre on feia pràctiques a Igualada per portar hijab

Una alumna d'Infermeria del Campus Igualada-Universitat de Lleida ha denunciat haver estat expulsada del centre igualadí on feia pràctiques per portar el hijab. Segons han fet públic des de l'entitat Es Racismo, el centre li va comunicar que no podia continuar fent les pràctiques si no se'l treia. Des de la universitat, que li han assignat un nou lloc, han lamentat els fets i han assegurat que "vetllaran perquè es respectin la diversitat i les creences de cadascú".



Segons l'entitat, a la jove, que estudia quart curs, se li va donar l'ultimàtum d'un dia per l'altre, de manera oral i sense cap mena de suport per escrit. La víctima els va explicar que altres dones musulmanes que treballen allà se'l treuen, però que ella no volia fer el mateix. Des del centre li van dir que malgrat que estaven contents amb la seva feina, si no se'l treia, no podria seguir allà. La mateixa entitat assegura que la jove treu bones notes i que anteriorment havia estat en centres d'altres comarques i mai havia tingut cap problema similar.



Des de la UdL – Igualada, a través de les xarxes socials, han lamentat "la prohibició" i han volgut deixar clar que se li ha assignat un centre alternatiu. "Vetllem perquè es respecti la diversitat i les creences de cadascú", piulen, tot assegurant que la universitat "seguirà respectant i protegint els drets i llibertats col·lectives i individuals com el de portar hijab".





