La proposta "Escenari secret" arranca amb força a Olesa

L'espectacle "Escenari secret" que es representava aquest diumenge en escenaris desconeguts d'Olesa "ha estat un èxit", segons han informat fonts municipals. Les actuacions teatrals del grup Píndoles van tenir un bon seguiment per part de veïns d'olesa, que van acudir a una cita sorpresa. El punt i final de la tarda, un concert a l'Auditori de la Casa de Cultura a càrrec dels germans Roma va ser un bon final.

Els espectacdors van quedar citats a la Casa de Cultura. A patir d'aquí, es va fer dos grups, que van viure una mateixa experiència audiovisual en espais diferents; uns a la capella pública del convent de les Mares Escolàpies d'Olesa de Montserrat, on va tenir lloc l'actuació 'Ninis', amb les reflexions sobre el bé i el mal d'un Sant Francesc d'Assís i una Mare de Déu tan poc convencionals com l'escenari de l'actuació, i uns altres que van anar a la sala d'exposicions de la Casa de Cultura 'Welcome to Berlín'. Després, els grups van intercanviar l'escenificació. Les dues representacions van deixar moments divertits, i moments en què el públic va haver d'interactuar i els actors van haver de reaccionar de manera improvisada.

El Regidor de Cultura de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat, Xavier Rota, va explicar després de l'espectacle que "quan la Diputació ens va proposar un projecte tan impactant vam tenir dubtes, però hi vam creure i gràcies a això els olesans han pogut viure una nova experiència del tot enriquidora". En la mateixa línia s'expressava Olga Solà, tècnica del Departament de Cultura i Festes. Segons Solà, "es tracta d'una activitat trencadora i molt fresca amb una gran resposta de la gent, això ens anima a proposar noves iniciatives i experiències des del departament". Tant Rota com Solà, esperen viure una segona edició al més aviat possible.

Per acabar, els dos grups de públic s'han dirigit a l'Auditori de la Casa de Cultura per tancar la jornada amb música. Els germans Guillem i Marta Roma han ofert un breu concert amb una guitarra, un violoncel gens clàssic i una trompeta invisible. La capacitat vocal del cantant per reproduir el so d'aquest instrument de vent poc tenia a envejar a l'instrument real. Com anteriorment en les actuacions teatrals, en el tram final de concert el públic s'ha tornat a sentir part de l'espectacle, ja que alguns dels assistents han acompanyat els dos germans a dalt de l'escenari tocant instruments d'allò més originals com unes claus o una ampolla d'aigua.