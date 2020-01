La Universitat de Lleida es planteja trencar el conveni que té amb l'empresa que va discriminar una jove amb hijab

La Universitat de Lleida (UdL) es planteja trencar el conveni que manté amb una empresa privada del món de la sanitat d'Igualada que va fer fora de pràctiques una noia per portar un hijab. La jove, estudiant del campus de la capital de l'Anoia, ha fet una denúncia pública d'un fet que considera discriminatori i la Universitat li fa costat "perquè el nostre codi ètic ens diu que no podem diferenciar per motius de gènere o de religió", segons ha explicat la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué.

De moment, la UdL no ha trencat el conveni amb el centre on es duien a terme aquestes pràctiques perquè "tenim dos estudiants que ara hi estan fent pràctiques i en tenim dos més per al proper trimestre, i no volem perjudicar els estudiants". De totes maneres, Rué ha estat clara: "si no hi ha rectificació per part del centre on els alumnes fan pràctiques no es renovarà el conveni i, si és així, ho farem públic".

Rué ha explicat a Regió7 que hi ha solucions perquè els alumnes puguin fer pràctiques d'infermeria amb hijab, perquè, si el que cal és, es poden resoldre els problemes d'esterilització de la roba que usi l'alumne, i en aquest cas concret, la noia, futura infermera, hauria estat disposada a portar-ne un de color blanc o del color de l'uniforme que té l'empresa. La UdL va resoldre el conflicte facilitant a l'alumne un nou centre per completar el seu període de pràctiques.

La vicerectora ha explicat que, segons la versió de la jove, l'empresa va dir-li que el seu reglament intern no permetia que persones amb símbols religiosos treballessin a les seves instal·lacions, però quan l'alumne els va demanar que li mostressin el reglament on s'especificava aquesta discriminació la direcció del centre no li va ensenyar.

És la primera vegada que la UdL en el seu campus d'Igualada, on actualment ha estrat la cinquena promoció de futurs infermers, s'ha trobat amb un problema d'aquest tipus. Rué tampoc tenia coneixement que hi hagués hagut un precedent per una situació semblant en qualsevol altre campus. De moment, ni la Univeritat ni la noia no han volgut fer públic el nom de l'empresa.