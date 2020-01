El grup Igualada Som-hi reclama una agenda climàtica per a la ciutat

Igualada Som-hi proposa crear una agenda d'Acció Climàtica" perquè la ciutat impulsi mesures per a lluitar contra el canvi climàtic. El grup polític, a l'oposició a l'Ajuntment d'Igualada i al govern del Consell comarcal, creu que la capital de l'Anoia hauria d'activar respostes seguint l'exemple marcat per l'Ajuntament de Barcelona, la Generalitat i el govern de l'Estat que han decretat l'emergència climàtica i la creació de protocols i accions contra el canvi climàtic. El grup municipal d'Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) demana que aquest compromís també arribi a la ciutat i ho portarà al proper ple.

El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, afirma que "la lluita contra el canvi climàtic és global però també local. Igualada no pot quedar al marge d'aquest repte i mentre veiem com altres administracions s'estan posant les piles, ens preocupa que, a la nostra ciutat, el govern no hagi agafat aquesta bandera. L'Agenda 2030 de la ONU marca el camí a prendre i volem que Igualada jugui el seu paper en aquest assumpte on ens hi juguem el present i, sobretot, el futur tal i com reclama, per exemple, el col·lectiu Friday's for change que té un implicat nucli de persones a Igualada". Cuadras recorda que "gràcies a la pressió i proposta d'Igualada Som-hi, durant aquest any 2020, l'Ajuntament començarà a instal·lar plaques fotovoltaiques als equipaments municipals perquè siguin 100% sostenibles i consumeixin energia neta, però cal fer moltes més accions. Com a ciutat hem de ser molt més ambiciosos i compromesos"

L'Agenda d'Acció Climàtica que proposa Igualada Som-hi "hauria de preveure accions concretes a càrrec de l'Ajuntament i ordenar-les de manera calendaritzada tot complint els Objectius de Desenvolupament Sostenible que marca la ONU dins l'Agenda 2030". Entre d'altres propostes, indiquen que s'hauria de crear el projecte "Camí segur a l'escola", augmentar la pacificació del trànsit al centre de la ciutat amb accions en carrers com la Rambla de Sant Isidre o el carrer d'Òdena, crear una xarxa de carrils bici, consolidar els eixos de vianants i crear-ne de nous; afrontar la planificació urbanística pendent de la ciutat amb un POUM fet amb criteris verds i sostenibles i aprofitar la necessària transformació del barri del Rec perquè sigui el primer "barri verd" de Catalunya; millorar la xarxa de transport públic als municipis i polígons industrials de la Conca; lluitar per la construcció del tren gran i ràpid amb Barcelona i el carril Bus-VAO a la carretera B-23; promoure la creació de cooperatives de lloguer de vehicles elèctrics; adoptar sistemes per a revertir les males dades de reciclatge que té Igualada i complir amb els estàndars que marca la Unió Europea; i que l'Ajuntament doni exemple en deixar d'utilitzar envasos de plàstic, són algunes de les mesures que Igualada Som-hi proposa per l'Agenda d'Acció Climàtica.

Igualada Som-hi portarà al Ple de la setmana que ve una moció demanant el compromís per a crear de l'Agenda d'Acció Climàtica.