L'alcaldessa d'Òdena se sent sola per resoldre una ocupació múltiple

L'ocupació il·legal i «problemàtica» de quatre bloc de pisos a Òdena està generant malestar al barri afectat i a la població. L'Ajuntament, a més a més, ha fet pública la seva incapacitat per resoldre el conflicte després d'haver-ho intentat a través de la propietat (un banc) i la policia. I ha reclamat a les administracions més eines per poder afrontar temes com aquest i més determinació del cos de Mossos d'Esquadra per actuar. Maria Sayavera (ERC), alcaldessa d'Òdena, ha explicat que es tracta de quatre blocs de pisos situats als carrers de la Línia, Manyoses i l'Ametller, a la zona del Pla de la Masia.

Sayavera ha afirmat que tot i que el consistori fa «cinc mesos» que batalla per resoldre la situació, fins ara no ha trobat la manera de posar-hi ordre. Sayavera es queixa de la inacció dels cossos de seguretat i de la mateixa propietat. Amb la policia pròpia tampoc es pot resoldre el conflicte perquè només té tres efectius i són vigilants, que tenen menys atribucions que els agents d'un cos de policia.

Els immobles ocupats, amb tots els serveis punxats (llum, aigua i gas), diu l'alcadlessa que no compleixen les condicions adients de salubritat i seguretat.

Malgrat les reiterades queixes dels veïns pels problemes de convivència, l'Ajuntament reconeix que es veu «incapaç» de poder fer gaire més. «Treballarem fins on ens permet la llei, però no és fàcil», assegura Sayavera.

L'alcaldessa és partidària d'estudiar cada cas, perquè hi pot haver ocupacions que poden tenir una justificació, però altres està segura que no. I insisteix que a part del fet de l'accés a una propietat privada, un tema que potser podria trobar solucions a través d'ajuts o lloguers socials, hi ha un tema d'inseguretat.

I explica que en aquests moments sap que es troben desemparats. «Ni cossos de seguretat ni els bancs ens ajuden», apunta. Els okupes, diu l'alcaldessa, a banda de generar molèsties, han provocat una sensació «d'inseguretat» a la zona.

Al problema dels okupes, l'Anoia està vivint en les darreres setmanes un auge de robatoris en domicilis, pel que Sayavera fa una crida a la necessitat de «millorar la seguretat». L'alcaldessa recorda que a hores d'ara la manca d'efectius fa que el municipi no disposi de cap patrulla dels Mossos de manera regular.