Olesa de Montserrat ha commemorat aquest dimarts el Dia Europeu de la Medicació

Olesa de Montserrat comemmora aquest dimarts el Dia Europeu de la Mediació amb uns tallers que s'han fet als centres educatius per fomentar el diàleg i el respecte en les relacions socials. En els tallers hi han pogut participar fins a 800 alumnes.

El responsable del Servei de Mediació d'Olesa, Santi Sánchez, ha explicat que l'objectiu dels tallers és apropar a l'àmbit educatiu la mediació en conflictes i ajudar a buscar solucions en aquelles dificultats que apareixen pel que fa a les relacions socials en l'adolescència. Sánchez ha detallat que, al llarg dels propers mesos, es faran sessions amb un total de 800 nois i noies de diferents centres educatius del municipi. Santi Sánchez ha destacat que l'objectiu és ensenyar l'alumnat que "els problemes es poden solucionar simplement parlant-ne".

Els tallers que impulsa el Servei de Mediació d'Olesa de Montserrat als diferents centres educatius consisteixen, en bona part, en cercles restauratius, que possibiliten que totes les persones participants "estiguin en la mateixa situació i en igualtat de condicions", ha destacat Sánchez. El mediador ha explicat que a cada aula es proposen uns temes o situacions concretes per buscar solucions per millorar la dinàmica de cada grup.

Tallers de mediació és una activitat del catàleg d'activitats educatives que s'organitzen des de l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat. Cada any, són centenars de nois i noies que passen per aquests tallers amb l'objectiu de treballar la importància del diàleg que es basa en tenir predisposició per arribar a acords, parlar des de la igualtat de condicions, escoltar activament i el respecte entre les parts.

El Dia Europeu de la Mediació, cada 21 de gener, commemora el primer text legislatiu sobre mediació familiar a Europa. La normativa va ser aprovada pel Comitè de Ministres del Consell d'Europa el gener de 1998 i, Catalunya de seguida va decidir apostar per la mediació ciutadana com a mètode per a la resolució de conflictes. De fet, juntament amb altres països europeus, Catalunya va ser pionera en desenvolupar algunes de les normatives al respecte. Tot i així, si bé és cert que la mediació ha sigut un mètode que ha anat molt a l'alça durant els darrers anys, el mediador Santi Sánchez ha assegurat que "encara cal seguir centrant els esforços en divulgar la mediació com a mètode eficaç per a la resolució de conflictes".

El Servei de Mediació Ciutadana d'Olesa es va engegar el 2010. La tipologia de conflictes que atén el Servei de Mediació és variada. Es tracten conflictes veïnals (sorolls, neteja, mals entesos, animals, instal·lacions, humitats, etc.), conflictes comunitaris (problemes que involucrin tota l'escala d'un edifici), conflictes de barri o relacionats amb l'espai públic (entre diferents edificis o en relació a espais comuns, bars, locals comercials, etc.), conflictes eductius (escoles, instituts, bullying escolar), conflictes amb/entre joves, conflictes familiars (inter-generacionals, separacions i divorcis, herències, conflictes avis-fills), conflictes d'activitats econòmiques (lloguers, consum), i conflictes associatius (originats en el si d'una associació, o entre vàries entitats, o entre entitats i ciutadans/nes).