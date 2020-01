El Consell Comarcal obre un concurs perquè privats explotin la gestió del Campus Motor durant 20 anys

El Consell Comarcal de l'Anoia cedirà la gestió del Campus Motor a una empresa durant els propers 20 anys, en un règim de concessió. El vicepresident primer de Promoció Econòmica i Infraestructures, Jordi Cuadras (cap de files del grup socialista), defensa aquest procés de privatització com una transformació de l'activitat en aquesta instal·lació i que "sigui un element impulsi la indústria de l'automoció a l'Anoia. També afirma que "sis anys després de la posada en marxa del Campus Motor, des del nou govern del Consell Comarcal creiem que és el moment de treure el màxim de rendiment a l'equipament i que serveixi per allò que va ser plantejat: per a impulsar la indústria del motor a la comarca de l'Anoia".

Amb aquesta voluntat, es vol canviar l'actual model de gestió, segons expliquen fonts de l'ens comarcal, i "incorporar nous elements que facin possibles apostes decidides per l'emprenedoria, per la formació i per aspectes cabdals a curt termini com el 5G, el vehicle connectat, el vehicle autònom o el vehicle elèctric".

El Consell Comarcal de l'Anoia, amb un govern format per Junts x Cat i Socialistes, preveu treure a licitació un contracte de concessió administrativa per a la utilització i explotació, durant vint anys. L'adjudicatari pagarà un lloguer anual per l'edifici i, a més, haurà de fer una inversió per a fer les obres que completin les instal·lacions, ja que en aquests moments el Campus té les dues plantes superiors buides i pendents de les tasques d'adequació. El Consell Comarcal de l'Anoia preveu donar llum verda, en el ple corresponent a aquest mes de gener, a un canvi del model de gestió del Campus Motor Anoia, ubicat a Castellolí.

Les mateixes fonts han indicat que "el sector de l'automoció té un munt de reptes sobre la taula lligats a la sostenibilitat i a la connectivitat i volem que, en aquest nou futur de la indústria, la nostra comarca hi jugui un paper destacat". Per això, apunta, és el moment "de sumar nous actors al projecte, que permetin dotar-lo de més eficiència i dinamisme, que contribueixin a rendibilitzar la inversió pública que es va fer en el seu moment i que facin possible treure'n el màxim ús".



Per a Cuadras, un pas "imprescindible"



De fet, en aquests moments ja hi ha empreses que lloguen l'edifici per a determinats usos, un fet que es vol potenciar molt més. El conseller del Campus Motor, Jordi Barón, argumenta que "l'equipament compta amb elements que el fan molt atractiu per a la seva explotació, com la bona ubicació, la proximitat amb el circuit de velocitat de Castellolí i unes instal·lacions molt modernes" i afegeix que "el Consell Comarcal també assegurarà un ús públic de l'edifici, reservant-se espais per a desenvolupar-hi projectes relacionats amb el motor que actualment s'estan treballant i concretant a nivell europeu. El Campus Motor ha de fer un salt endavant, contribuint així a la dinamització de l'economia de la comarca tot esdevenint un element dinamitzador clau i un esperó per la indústria del motor".