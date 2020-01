UdL i la Fundació Sanitària Sant Josep aborden el conflicte per l'expulsió d'una alumna de pràctiques amb hijab

Representants de la Fundació Sanitaria Sant Josep i de la Universiitat de Lleida es reuneix aquest divendres per afrontar la crisi oberta per l'expulsició d'una alumna de pràctiques del Campus d'Igualada d'un centre de la fundació. La direcció de la Fundació es reunirà amb representants del rectorat de la Universitat de Lleida.

L'equip de govern de la Universitat de Lleida (UdL) ha insistit en la línia de treball esbossada a Regió7 per tal de dotar els convenis de pràctiques d'un marc que garanteixi que els alumnes no podran ser discriminats per raons de religió. En aquest sentit, ahir va anunciar que està estudiant quin és el procediment a seguir per incorporar el més aviat possible una clàusula d'obligat compliment als convenis de pràctiques amb empreses, entitats i institucions per evitar que els estudiants puguin patir algun tipus de discriminació, ha explicat la vicerectora d'Estudiants i Ocupabilitat, Montserrat Rué.

Per la seva part, el representants de la Fundació Sanitària Sant Josep ha argumentat que no farà cap tipus de declaració ni comunicat fins que no hagi parlat amb la direcció de la Universitat de Lleida. Per part del centre d'ensenyament, a la reunió hi podrien assistir el rector Jaume Puy, la vicerectora, Montserat Rué, i la coordinadora de Compromís Social, Igualtat i Cooperació, Núria Camps.

Aquesta decisió s'ha pres després que una estudiant d'Infermeria del Campus Universitari Igualada-UdL denunciés que va ser expulsada del centre sociosanitari privat on feia les pràctiques per dur hijab. La jove en va fer una denúncia pública que ha tingut un ampli ressó.

Montserrat Rué ha explicat que "sigui quina sigui la decisió no en pot sortir perjudicat cap dels alumnes que actualment hi està fent pràctiques". En aquesta mateixa empresa hi ha actualment altres alumnes en pràctiques. La vicerectora Montserrat Rué i la coordinadora Núria Camps han insistit en el compromís de la Universitat amb la no discriminació i la defensa i protecció dels drets i les llibertats fonamentals.

Representants dels alumnes a través del Consell de l'Estudiant de la UdL ha demanat al Rectorat que trenqui la relació amb la Fundació Sanitària Sant Josep arran dels fets ocorreguts, segons ha fet públic el web Anoia Diari.