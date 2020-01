Els Agents Rurals localitzen el vehicle del veí de Jorba mort a causa del temporal

Els Agents Rurals han indicat cap a dos quarts de set de la tarda que han localitzat el vehicle del veí de Jorba (Anoia) que ha mort aquest dijous arrossegat pel riu Anoia a causa del temporal Gloria. El Grup de Suport Aeri del cos ha resseguit el curs del riu amb un dron fins que ha trobat indicis relacionats amb el cas.

Aquest matí, veïns del poble han localitzat el cos de l'home fora del cotxe, també al riu, a un quilòmetre del nucli urbà. Es tracta del forner del municipi, que havia passat pel camí on ha estat arrossegat tot just abans que el tanquessin per qüestions de seguretat, segons han explicat veïns de la zona. La víctima és el marit d'una regidora de l'Ajuntament.