La Fundació Sant Josep modificarà el règim intern per no tenir més problemes amb treballadors amb hijab

La Fundació Sanitària Sant Josep, d'Igualada, ha decidit canviar els criteris sobre l'ús de vestimenta i elements polítics i religiosos dels seus treballadors per resoldre el conflicte creat arran de la denúncia pública que ha rebut per part d'una alumna en pràctiques de la Universitat de Lleida-Campus Igualada (UdL) que va ser expulsada d'un centre per no voler treballar sense el mocador que li cobreix el cabell i el coll, el hijab.

La Fundació Sanitària Sant Josep ha fet públic un comunitat aquest dijous en el que afirma que "davant els fets ocorreguts el passat 13 de gener amb una estudiant en pràctiques que duia hijab, la Fundació Sanitària Sant Josep ha decidit revisar la seva normativa respecte a l'ús de signes visibles de convicció política, esportiva, religiosa o filosòfica i adaptar-la a la nova legislació per tal de garantir la no discriminació i la defensa i protecció dels drets i les llibertats fonamentals". Un reforma que, segons la mateixa institució, ha de garantir que que es compleixin les condicions d'higiene necessàries, sense prohibir el dret a l'exercici de la llibertat religiosa i així garantir la no discriminació i la defensa i protecció dels drets i les llibertats fonamentals.

I afegeix que "fins al moment, la normativa del centre explicava que amb l'objectiu de promoure el règim de neutralitat i uniformitat, que volem fomentar amb la relació per als nostres pacients, el personal haurà d'evitar l'ús de signes visibles de qualsevol convicció política, esportiva, religiosa o filosòfica en el lloc de treball". L'entitat, que fins ara no s'havia pronunciat en el conflicte que va tenir lloc el passat 13 de gener, no ha explicat el fet com una expulsió, tal com havia dit la jove alumnes del Campus Igualada de la UdL, sinó que "va informar a l'estudiant i conjuntament amb el Campus Universitari Igualada-UdL es va prendre la decisió de derivar a l'estudiant a un altre centre on estigués permès l'ús del hijab".

L'entiat ha fet públic el seu posicionament 24 hores abans de la reunió que ha de mantenir avui amb el rector de la Universitat de Lleida, i que en cas de no haver rectificat tot apuntava que havia de deribar cap a un trencament del conveni de col·laboració. De fet, aquesta era la petició que havia fet el Consell d'estudiants de la UdL.