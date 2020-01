Olesa s'adhereix a un grup de prevenció del feixisme d'àmbit estatal

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat s'ha adherit a la Xarxa de memòria i prevenció del feixisme «Mai més», projecte impulsat per l'Associació Amical Mauthausen arreu de l'Estat espanyol. La Xarxa «Mai més» es presentarà públicament demà, 24 de gener, a les 7 de la tarda a l'Auditori de la Casa de Cultura de la població.

El regidor de Cultura, Xavier Rota, ha remarcat la importància d'adherir-se a aquesta xarxa de memòria i prevenció del feixisme per «continuar l'impuls de la recuperació de la memòria històrica i donar suport a l'associació Amical de Mauthausen i altres camps i de totes les víctimes del nazisme d'Espanya».

L'any 2013 l'Amical de Mauthausen va iniciar el projecte Xarxa de memòria i de prevenció del feixisme «Mai més», amb l'objectiu de crear una xarxa a escala local integrada per centres educatius, entitats i ciutats per educar en la prevenció del feixisme des de la memòria històrica.

A la Xarxa s'hi poden adherir centres educatius, entitats o ajuntaments. L'adhesió implica un compromís per treballar de manera conjunta accions per difondre la memòria dels deportats i de la memòria històrica en general, així com treballar per la prevenció i lluita contra el feixisme.

Xavier Rota es va mostrar ahir molt satisfet per la feina que s'ha fet en matèria de recuperació de la memòria històrica a Olesa de Montserrat en els darrers quatre anys. Entre d'altres, anualment s'organitzen activitats a l'abril i a l'octubre, emmarcades dins el cicle Memòria i Justícia. Admet que les administracions «arriben tard» amb aquestes accions, ja que, passats 80 anys de l'inici de la guerra civil, «moltes de les víctimes ja no hi són». Per aquesta raó considera important no només treballar per a la reparació de la memòria de les víctimes, sinó per donar a conèixer la història.