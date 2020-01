Igualada comença a executar el projecte per posar al dia el polígon Les Comes

Compareixença per explicar el projecte que es portarà a terme al polígon industrial Les Comes

Igualada posarà en marxa la setmana que ve les obres de la primera fase del projecte de modernització i millora integral d'infraestructures del polígon industrial Les Comes, que afectaran principalment els carrers d'Alemanya i Gran Bretanya, entre l'avinguda dels Països Catalans i el carrer de França.

La inversió global prevista per a aquest projecte és de 2.200.000 euros, amb una aportació d'1,7 milions per part de la Diputació de Barcelona.

L'abast d'aquesta intervenció el van detallar l'alcalde Marc Castells i els regidors de Dinamització Econòmica i de Mobilitat, Jordi Marcè i Miquel Vives, que van comparèixer acompanyats de Joan Mateu, president de l'associació d'empresaris del polígon, AEPIC.

Vives va explicar, d'una banda, les millores i els canvis que les obres comportaran en la mobilitat de la zona i, de l'altra, les afectacions durant el període d'execució del projecte.

El regidor va destacar que el primer que notaran els veïns, els industrials i els treballadors de la zona és que els dos carrers mantindran el doble carril, però passaran a ser de sentit únic. I la segona novetat serà la transformació de la secció dels dos carrers. En un costat del voral hi haurà aparcament en semibateria i vorera, i en l'altre hi haurà aparcament en cordó, vorera i carril bici bidireccional i separat dels guals de les empreses.

Vives va subratllar que aquesta configuració «ha estat molt ben estudiada, perquè permet crear moltes places d'aparcament, algunes de pensades per a camions. I, alhora, millorem l'accessibilitat, ampliem el carril bici i millorem la il·luminació».

Pel que fa a les afectacions durant el període d'execució del projecte, que es preveu que s'allargui fins a mitjan novembre, el regidor va destacar que s'ha fet un treball important per reduir-les tant com sigui possible: «Tindrem equips treballant en dos carrers, però direccions oposades i només en un voral, de manera que en cap moment tindrem cap dels dos carrers tallats al trànsit, fet que permetrà no aturar en cap moment l'activitat econòmica de la zona».

Vives també va explicar que durant les obres s'habilitaran com a aparcament una pastilla del Parc Central i el Parc Onze de Setembre, per tal de reduir el volum de circulació i estacionament de vehicles en les dues vies afectades.

Per la seva banda, Jordi Marcè va destacar que aquestes obres s'afegeixen a la millora de l'enllumenat en la via pública, que ja es va executar en una fase anterior i ha posat en valor «l'aposta del govern municipal pel desenvolupament del polígon i la complicitat amb els empresaris implicats, com demostren la col·laboració d'AEPIC a l'hora de planificar el projecte, en el marc d'unes sinergies que també es concreten en altres àmbits».

El regidor va posar com a exemple, en aquest sentit, la propera creació d'una pàgina web i d'una aplicació per a mòbil adreçada als propietaris i als treballadors de les empreses que hi ha instal·lades a Les Comes.

Pel que fa als empresaris, Joan Mateu va destacar la importància que tenen aquesta actuació i inversió per a l'activitat econòmica al polígon Les Comes, que ara es veu reforçada. També va demanar que aquesta intervenció que ara es posarà en marxa tingui continuïtat i permeti modernitzar el conjunt de la zona.

Per la seva banda, l'alcalde va destacar que «el govern d'Igualada aposta per la creació de noves zones industrials al territori, però també per potenciar la de Les Comes, que és molt potent. Volem modernitzar un polígon que acull 350 empreses i on treballen quasi 4.000 persones. És una aposta ferma, que es concreta ara en aquests dos primers carrers, però que volem fer extensiva a tota la zona».