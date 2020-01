La UdL accepta el canvi de la Fundació Sant Josep en el cas de l'expulsió per un hijab

El rectorat de la Universitat de Lleida (UdL) mantindrà l'acord pel conveni de pràctiques amb la Fundació Sant Josep d'Igualada després que el centre sanitari s'hagi acollit a adaptar la seva normativa interna perquè alumnes que portin hijab hi puguin fer pràctiques. Una alumna del Campus Igualada de la UdL va denunciar fa deu dies que la Fundació Sant Josep no li permetia treballar amb el mocador que li cobreix els cabells i el coll, el conegut hijab. En va fer una denúncia pública i ho va posar en coneixement de la UdL. La Universitat va reaccionar recol·locant la noia en un altre centre perquè pogués completar el període de formació en pràctiques, però al mateix temps li va fer costat, va reclamar respecte per la llibertat religiosa i va obrir un procés per fixar nous criteris a l'hora de signar convenis de pràctiques per tal de garantir que no es torni a trobar amb un cas com aquest del Campus d'Igualada.

El rectorat dona per tancat el conflicte amb la Fundació Sant Josep en considerar que «farà els canvis necessaris» per evitar un altre episodi semblant. Alhora, la Universitat de Lleida inclourà als convenis de pràctiques una clàusula explícita per evitar qualsevol tipus de discriminació per motius de sexe, religió o ètnia.

La Fundació Sant Josep, d'altra banda, dijous al vespre també va emetre un comunicat en el qual indicava que canviaria el seu reglament intern per no trobar-se amb nous casos com el d'aquesta noia.

La proposta era de «revisar la normativa respecte de l'ús de signes visibles de convicció política, esportiva, religiosa o filosòfica, i adaptar-la a la nova legislació per tal de garantir la no discriminació i la defensa i protecció dels drets i les llibertats fonamentals».

Era un nou posicionament que obria el camí a l'acord entre la Fundació i el rectorat de la UdL.

La Univertitat de Lleida ha indicat que «des del Consell de Direcció celebrem aquesta entesa, agraïm a les parts la disposició a resoldre el problema mitjançant el diàleg i subratllem que aquest incident, que ha permès posar de manifest el problema, obre alhora la via per evitar que es repeteixi en el futur».