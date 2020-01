L'Ajuntament d'Olesa aprova un protocol contra l'absentisme escolar

L'Ajuntament d'Olesa es prepara per abordar l'absentisme escolar entre els adolescents. El primer pas, després d'haver detectat el problema, és l'aprovació d'un protocol d'actuació per a aquests casos, que té un ampli grup professional impulsor i, ara, l'acord de tots els regidors del ple. Aquest text deriva de l'anterior Pla d'actuació global aprovat el 2001 (que va ser revisat el 2007) per abordar l'absentisme a Olesa.

El protocol, segons expliquen fonts municipals, neix de la revisió que els diferents agents implicats en la Xarxa Socioeducativa d'Infància i Adolescència han realitzat en els darrers cursos escolars amb l'objectiu de reorganitzar les vies de treball existents per fer front a una situació que ha anat prenent noves dimensions com a conseqüència dels canvis socials. L'objectiu és oferir una resposta ràpida i integral a partir del treball en xarxa per tal que es pugui minorar una situació de risc vinculada a l'absentisme escolar.

Hi ha hagut un treball de revisió i elaboració del nou protocol que ha estat realitzat per més de 25 agents provinents de diferents serveis (educatius, socials, seguretat ciutadana, salut...) i impulsat per una comissió de treball més reduïda. El protocol també es va presentar el mes de maig al Consell Escolar Municipal, on es van recollir algunes aportacions.

La regidora d'Ensenyament, Lourdes Vallès, va destacar durant el darrer ple municipal, celebrat dijous passat al vespre, que el protocol està dirigit a l'alumnat dels estudis obligatoris però que també s'aplicarà en l'etapa d'educació infantil i estudis postobligatoris precisament per abordar la problemàtica que pot generar l'absentisme escolar. Vallès també va detallar que el protocol preveu tres fases d'actuació en cas de detecció d'un cas d'absentisme, que incrementa el nivell de l'actuació i els agents implicats en funció de la gravetat del cas.

Tots els grups municipals van donar suport unànime al protocol. De tota manera, de la CUP, el regidor Marc Serradó va apostar per la creació de la figura de l'educador de carrer per actuar des d'una perspectiva diferent de la que ho fa la Policia Local en el cas que es detecti un cas d'absentisme o un altre tipus de conflicte. El regidor de Ciutadans, Carlos Navia, també va afegir que és important fer un treball pedagògic amb les famílies, ja que, en la seva opinió, «molts pares permeten l'absentisme dels fills».

En el ple ordinari de gener fet dijous també es va donar compte dels canvis en el cartipàs municipal arran el pacte de govern entre el Bloc Olesà i Junts per Catalunya. En aquest darrer cas, la principal novetat és que el regidor de Junts Domènec Paloma ha assumit la regidoria d'Esports (fins ara en mans de Lourdes Vallès) i també la 7a tinència d'alcaldia. També s'ha canviat el nom de diferents regidories: la de Polítiques de Gènere ara es diu Polítiques de Gènere, Feminismes i LGTBI+; la de Cultura ara és regidoria de Cultura i Memòria Històrica; i la de Llicències i protecció de la legalitat ara és regidoria de Llicències i disciplina urbanística.