Olesa retreu a la Diputació que les Vies Blaves encallen projectes locals

L'Ajuntament d'Olesa es queixa que el gran projecte de millora de camins a l'entorn dels rius Llobregat, Cardener i Anoia -Vies Blaves- n'ha aturat altres de locals de millora de camins que rebien ajuts de la Diputació de Barcelona. Aturat, perquè, segons denuncia la corporació olesana, des del 2016 no han arribat els diners que l'ens provincial havia promès per a la millora de l'anomenat camí del riu.

L'Ajuntament d'Olesa de Montserrat ha explicat que ha plantejat a la Diputació de Barcelona la possibilitat d'estudiar fórmules que permetin continuar les actuacions incloses dins el projecte del camí de riu, iniciat per l'Ajuntament el 2015 amb l'objectiu d'habilitar per al passeig -a peu i en bicicleta- els 10 quilòmetres d'espai de ribera del municipi.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, en una reunió amb el diputat de l'Àrea d'Infraestructures, Mobilitat, Urbanisme, Habitatge i Espais Naturals de la Diputació, Pere Pons, li va plantejar la necessitat de fer aquestes fases amb independència del projecte global de les Vies Blaves, un pla per tenir camins en paral·lel al riu des de les capçaleres fins als seu final de trajecte.

Fonts municipals han aclarit que entre l'any 2015 i 2016 l'Ajuntament d'Olesa de Montserrat va redactar el projecte bàsic del camí del riu al seu pas pel municipi i va poder construir la primera fase amb finançament de la Diputació. Aquesta intervenció, que es feia per un acord entre Ajuntament i Diputació, va permetre obrir el camí i alguns dels seus accessos, com el que hi ha per sota la carretera C-55 a l'alçada de la Puda. Quedaven pendents les fases 2 i 3 del projecte, que incloïen la consolidació i ampliació del camí, la millora de les infraestructures, l'habilitació de carrils bici, la recuperació de l'antiga palanca de Can Sedó i els hàbitats de ribera. Durant el 2016, «la Diputació va decidir deixar de finançar el projectes localment per impulsar un únic gran projecte, al qual, a més del Llobregat, incorporava la variant pel riu Anoia, des de Martorell fins a Igualada», segons han exposat fonts municipals.

El retard en la consecució del Pla Director de les Vies Blaves ha impedit consolidar el camí del riu al seu pas per Olesa de Montserrat, i és per aquesta raó que l'Ajuntament ha demanat a la Diputació que estudiï la possibilitat d'avançar algunes de les intervencions ja previstes en el projecte bàsic redactat per l'Ajuntament.



Projecte en tràmit i revisió

La Comissió de Política Territorial d'Urbanisme de Catalunya va aprovar al final del mes de març de l'any passat el Pla Director Urbanístic (PDU) de les Vies Blaves. Després del període d'exposició pública, ara està en tràmit l'aprovació definitiva. Paral·lelament, Diputació i Generalitat han treballat en el projecte constructiu, que arran de l'increment de les necessitats s'ha de reformular i, per tant, està en tràmit de licitar-se. Tot plegat ha fet que la materialització del projecte de les Vies Blaves s'estigui allargant en el temps sense donar solució i continuïtat, de moment, a les actuacions fetes per l'Ajuntament d'Olesa per recuperar el camí del riu.

Segons ha destacat l'alcalde, Miquel Riera, Olesa «té un clar compromís amb el projecte perquè actualment s'estan desaprofitant els 10 quilòmetres que tenim de ribera», que necessiten actuacions, ha destacat, per connectar-se amb la trama urbana. Per a l'alcalde, el projecte «és necessari a nivell local i comarcal, ja que connectarà amb la colònia Sedó i amb camins al sud de Montser-rat».