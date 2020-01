Una investigació d'Igualada proposa reduir bona part dels elements químics i contaminants de les adoberies

Investigadors de la Universitat de Lleida (UdL) al campus d'Igualada, en col·laboració amb empreses de la zona, lideren una recerca per fer més sostenible el procés d'adobar pells. L'objectiu del projecte, finançat per l'Agència per la Competitivitat de l'Empresa ACCIÓ de la Generalitat, és eliminar els productes químics que són substituïbles, reduir el consum d'energia i la quantitat d'aigua i reutilitzar tots els residus possibles per tendir cap a l'economia circular.

El grup d'investigació especialitzat en cuir del Campus Universitari Igualada-UdL, l'A3 Leather Innovation Center, encapçala aquesta recerca de la qual en formen part també cinc empreses adoberes, una de productes químics pel sector del cuir i la depuradora dels adobers d'Igualada. "Es tracta, doncs, d'una gran aliança del sector adober igualadí, que involucra els diferents actors de la cadena de producció de la pell, per tal de fer-ne més sostenible la seva elaboració", explica la directora de l'A3 Leather Innovation center, Anna Bacardit,. La recerca ja ha donat els seus primers fruits, i els canvis s'estan implantant a mode de prova pilot en diverses empreses d'adobs de pell de la capital de l'Anoia, afegeix.

L'objectiu del projecte és aconseguir reduir al màxim els residus del sector i fer-ho en el marc de l'economia circular: eliminar els productes químics que són substituïbles, reduir temps del procés –i, per tant, l'energia invertida– i reduir la quantitat d'aigua utilitzada, revaloritzant tots els residus obtinguts en el procés.

En aquest sentit, les millores ambientals previstes des de l'A3 Center preveuen l'eliminació del 100% de les substàncies tòxiques i perilloses vers el procés convencional, de les emissions de COV (compostos orgànics volàtils) en el lloc de treball i durant la vida útil de l'article de pell, l'eliminació dels sulfurs i la reutilització del 100% dels residus sòlids de ribera (procés d'eliminació del pèl). A més es reduiran un 30% dels productes químics aplicats en l'acabat i un 50% del temps de remull, entre d'altres.

Segons explica Bacardit, el treball conjunt de tots els actors de la cadena de valor fins a obtenir la pell acabada (proveïdors de productes químics, adobers, gestor de les aigües residuals i el centre d'investigació) que recull el projecte "farà possible que les accions de recerca que es portaran a terme després siguin extrapolables a un procés global de producció de pell acabada que reduirà en gran mesura l'impacte ambiental i el consum de productes químics, aigua i energia respecte el procés actual".

"La qualitat de la pell prototip obtinguda amb el projecte ha de ser l'adequada a les exigències dels clients i de les grans marques de moda per qui treballen els adobers del clúster local", afegeix Anna Bacardit.