L'investigador de La Pobla Juan Carlos Morales, premi Ciutat de Barcelona

El científic anoienc Juan Carlos Morales (La Pobla de Claramunt), investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha rebut un dels Premis de la Ciutat de Barcelona pel descobriment d'un planeta gegant i gasós al voltant d'una estrella de massa petita (GJ 3512). Aquests premis són un reconeixement a la creació, la investigació i la producció realitzades a Barcelona per creadors o col·lectius que hi treballen o per institucions i organitzacions barcelonines que les promouen o les produeixen.

La cerimònia de lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim 11 de febrer a les 18.00 h al Saló de Cent. Serà un acte conduit per la periodista Núria Dias i sota la direcció artística de Pep Salazar.

Juan Carlos Morales, que treballa a l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC) a l'Institut de Ciències de l'Espai (ICE, CSIC), va va anunciar la tardor passada la troballa d'un sistema planetari anòmal al voltant del nan vermell GJ 3512. Situat a uns 30 anys llum de la Terra, el nan vermell, que té només una desena part de la massa del Sol, sembla posseir almenys un —i possiblement dos— planetes gegants gasosos. L'estudi es va publicar a la revista Science el passat 27 de setembre de 2019.

La troballa d'aquest exoplaneta gegant al voltant d'una estrella petita contrasta amb la forma en què els científics creuen que es formen la majoria dels planetes gegants. Fins ara es pensava que aquest tipus de planetes creixen lentament a mesura que el gas cau sobre un nucli sòlid; no obstant, el planeta de GJ 3512 molt probablement es va formar a partir de la fragmentació del disc de gas i pols que envoltava l'estrella quan era jove. Aquest descobriment ha fet que la comunitat astronòmica s'hagi hagut de replantejar les teories existents fins ara i calgui explorar-ne de noves per tal de comprendre millor com es formen els planetes.

La detecció del planeta es va dur a terme amb l'espectròmetre Cármenes, instal·lat al telescopi de 3.5 metres de diàmetre de l'Observatori de Calar Alto, a Almeria. En l'estudi també es van utilitzar, entre d'altres, el Telescopi Joan Oró (TJO) de l'IEEC situat a l'Observatori Astronòmic del Montsec.

El guardó del Premi Ciutat de Barcelona 2019 de Ciències experimentals i tecnologia és la culminació de la feina que està duent a terme el grup d'exoplanetes de l'IEEC a l'ICE (CSIC), en particular, i, del consorci Cármenes, en general, segons el mateix grup.

Actualment el grup està liderat pel manresà Ignasi Ribas (director de l'IEEC i investigador a l'ICE), i està integrat per diversos estudiants de doctorat, enginyers, i investigadors postdoctorals a més de tenir nombroses col·laboracions amb institucions de recerca d'arreu del món. L'equip es concentra en preparació i explotació de diversos projectes i missions internacionals en l'àmbit dels exoplanetes incloent-hi les missions CHEOPS, PLATO i ARIEL de l'Agència Espacial Europea (ESA), així com al desenvolupament de instrumentació per a observatoris terrestres.

Juan Carlos Morales ha afirmat que està «molt content pel premi" i ha afegit que "m'agradaria incidir en que és un treball d'un gran equip que ha fet possible l'instrument Carmenes, així com agrair la participació de tots ells i dels experts en models de formació planetària que ens han dut a aquesta descoberta». «Aquest resultat de Carmenes no és únic; també s'han descobert gairebé una vintena més d'exoplanetes (de moment), a més d'utilitzar-se també per estudiar-ne l'atmosfera d'alguns de ja coneguts i aprofundir en el coneixement de les estrelles de baixa massa», ha explicat l'investigador anoienc.

Premiats

En aquesta edició. a part de la distinció a Juan Carlos Morales, també s'han premiat, en la categoria de Ciències ambientals i de la Terra, el treball d'investigació científica "Upper-plate rigidity determines depth-varying rupture behaviour of megathrust earthquakes, dels autors Valentí Sallarès i César R. Ranero, de l'Institut de Ciències del Mar de Barcelona (CSIC) i ICREA, publicat a la revista Nature el 2019. En aquesta categoria, el jurat ha fet una menció especial al treball "Effectiveness of commercial face masks to reduce personal PM exposure" del grup EGAR, perquè visualitza l'esforç científic creixent per vetllar per la qualitat de l'aire a la ciutat de Barcelona.

En la catetoria de Ciències de la vida, el treball d'investigació Patient-specific IPSC-derived astrocytes contribute to non-cell autonomous neurodegeneration in Parkinson's disease, liderat per Antonella Consiglio i Ángel Raya, publicat a la revista Cell Stem Cell.

En Educació, l'exposició "Antoni Benaiges, el mestre que va prometre el mar", organitzada pel Museu Marítim de Barcelona i Memorial Democràtic.

En Arquitectura i urbanisme, Anna Noguera i Javier Fernández, pel Centre Esportiu Municipal del Turó de la Peira.I en mitjans de comunicació, la cobertura que va fer Betevé de les mobilitzacions a Barcelona arran de la sentència del judici del procés.

El Premi Agustí Duran i Sanpere d'Història de Barcelona és per a Ximena Illanes Zubieta pel llibre "En manos de otros. Infancia y abandono en la Barcelona del siglo XV, Ediciones Universidad Católica de Chile, Santiago de Chile, 2019". El de Cultura popular i comunitària L'associació Carabutsí, per preservar, valorar i dinamitzar la memòria gitana en perspectiva de gènere i acció intercultural. El Jurat vol efectuar una menció especial a Josep Fornés Garcia per l'activisme cultural, especialment vinculat a la ciutat de Barcelona, i per ser capaç de generar processos, xarxes i aportar una mirada crítica des del rigor acadèmic.

Silvia Delagneau i Max Glaenzel han guanyat el premi de Teatre per l'escenografia i el vestuari de l'espectacle Europa Bull, per la seva incidència en el dispositiu dramatúrgic i per la ironia i la qualitat de la proposta estètica, així com per la seva mirada, el seu compromís amb la creació i la seva aposta per hibridar llenguatges en col·laboració. El de Disseny ha estat per a Sara González de Ubieta, pel seu treball innovador sobre disseny de calçat, recollit a la publicació Pràctica. El jurat també atorga una menció especial a la fira de publicacions independents Gutter Fest, per la seva capacitat col·lectiva de visibilitzar la comunitat de les arts gràfiques autogestionades de Barcelona.

En Traducció en llengua catalana, el guardó se l'endú Arnau Barios, per la traducció de l'obra Eugeni Oneguin, d'Aleksandr Puixkin. I en assaig, ciències socials i humanitats, Marta Marín-Dòmine, pel llibre Fugir era el més bell que teníem. El jurat vol fer també una menció especial a l'obra Sempre han parlat per nosaltres, de Najat El Hachmi, per la seva reflexió personal sobre un debat d'actualitat dins dels feminismes. El de Circ, és per a la companyia Baró d'Evel per l'espectacle Falaise.

Hi ha, també, permi d'Audiovisuals, per a Dones Visuals, per les seves iniciatives en el suport i la visualització del treball de les cineastes i pel seu compromís en la transformació dels imaginaris androcèntrics; premi d'Arts visuals, per a Kao Malo Vode Na Dlanu (Com una mica d'aigua al palmell de la mà), un projecte de Mireia Sallarès sobre I'amor a Sèrbia; de Dansa, per a l'obra Set of Sets, dels coreògrafs Guy Nader i Maria Campos, i de literatura en llengua catalana, per a l'obra Serem Atlàntida, de Joan Benesiu, d'Edicions del Periscopi, per una creació narrativa d'una gran ambició literària, i de literatura en llengua castellana, per a Mateo García Elizondo, per la seva obra Una cita con la Lady, per una prosa brillant que construeix, sense metàfores, la vida interior d'un personatge marginal i recupera de forma insòlita el motiu clàssic de la bona mort. Per últim, el de música és per a Chicuelo i Marco Mezquida, pel seu disc "No hay dos sin tres".