Maria Senserrich proposa una renuncia col·lectiva dels possibles substituts de Torra al Parlament

La política igualadina Maria Senserrich (Junts x Cat) impulsa un moviment perquè tots els membres de la llista de Junts x Cat de Barcelona renunciïn de manera col·lectiva a una hipotètica acta de diputat, de manera que la llista es quedi sense possibilitats de relleu. Això faria, que la coalició Junts x Cat i ERC encara quedés una mica més afeblida, amb dos vots menys, el del relleu de Carles Puigdemont i el de Quim Torra.

Senserrich, que ha passat les primeres 24 hores després que el seu nom aparegués com a diputabla per rellevar Torra, ha parlat amb Regió7 per explicar la voluntat d'impulsar aquesta acció. Una mesura com la plantejada deixaria la formació sense possibilitats de relleu, però Senserrich considera que causaria un problema menor perquè creu que la coalició i el mandat estan arribant a les hores finals.

A Maria Senserrich no li han notificat oficialment que sigui la que ha de rebre l'acta de diputat que en principi deixaria el president de la Generalitat, Quim Torra, després de la resolució de la Junta Eelectoral Central i les ordres dictades pel Tribunal Suprem. Aquesta proposta de renúncia col·lectiva la fa a títol personal i espera poder fer l'acte conjunt.

Senserrich va ser diputada va ser diputada del 2010 al 2017, i també portaveu del partit Pdecat. Vinculada al sector de Carles Puigdemont, amb qui l'uneix una estreta amistat forjada els anys del Parlament, i estreta col·laboradora del bagenc David Bonvehí, president de la formació, el 2017, després de no ser electa, va decidir fer el seu pas al costat i iniciar una vida professional allunyada de la política.