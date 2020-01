L'investigador Juan Carlos Morales, distingit amb el Ciutat de Barcelona

El científic anoienc Juan Carlos Morales (la Pobla de Claramunt), investigador de l'Institut de Ciències de l'Espai del CSIC i de l'Institut d'Estudis Espacials de Catalunya (IEEC), ha rebut un dels Premis de la Ciutat de Barcelona pel descobriment d'un planeta gegant i gasós al voltant d'una estrella de massa petita (GJ 3512).

Aquests premis són un reconeixement a la creació, la investigació i la producció fetes a Barcelona per creadors o col·lectius. La cerimònia de lliurament dels guardons tindrà lloc el pròxim 11 de febrer a les 6 de la tarda, al Saló de Cent. Serà un acte conduït per la periodista Núria Dias i sota la direcció artística de Pep Salazar.

Juan Carlos Morales va anunciar a la tardor passada la troballa d'un sistema planetari anòmal al voltant del nan vermell GJ 3512. Situat a uns 30 anys llum de la Ter-ra, el nan vermell, que té només una desena part de la massa del Sol, sembla posseir almenys un –i possiblement dos– planetes gegants gasosos. L'estudi es va publicar a la revista Science el 27 de setembre del 2019.

La troballa d'aquest exoplaneta gegant al voltant d'una estrella petita contrasta amb la manera com els científics creuen que es formen la majoria dels planetes gegants. Fins ara es pensava que aquest tipus de planetes creixen lentament a mesura que el gas cau sobre un nucli sòlid; no obstant això, el planeta de GJ 3512 molt probablement es va formar a partir de la fragmentació del disc de gas i pols que envoltava l'estrella quan era jove. Aquest descobriment ha fet que la comunitat astronòmica s'hagi hagut de replantejar les teories existents fins ara i calgui explorar-ne de noves per tal de comprendre millor com es formen els planetes.

La detecció del planeta es va dur a terme amb l'espectròmetre Carmenes, instal·lat al telescopi de 3,5 metres de diàmetre de l'Observatori de Calar Alto, a Almeria. En l'estudi també es van utilitzar, entre d'altres, el Telescopi Joan Oró (TJO) de l'IEEC, que és situat a l'Observatori Astronòmic del Montsec.

El guardó del Premi Ciutat de Barcelona 2019 de Ciències experimentals i tecnologia és la culminació de la feina que està duent a terme el grup d'exoplanetes de l'IEEC a l'ICE (CSIC), en particular, i del consorci Carmenes, en general, segons el mateix grup.

Actualment el grup està liderat pel manresà Ignasi Ribas (director de l'IEEC i investigador a l'ICE), i està integrat per diversos estudiants de doctorat, enginyers, i investigadors postdoctorals a més de tenir nombroses col·laboracions amb institucions de recerca d'arreu del món.

Morales ha afirmat que està «molt content pel premi» i ha afegit que «m'agradaria incidir en el fet que és un treball d'un gran equip que ha fet possible l'instrument Carmenes. «Aquest resultat de Carmenes no és únic; també s'han descobert gairebé una vintena més d'exoplanetes (de moment), a més d'utilitzar-se per estudiar l'atmosfera d'alguns de ja coneguts i aprofundir en el coneixement de les estrelles de baixa massa», ha explicat.