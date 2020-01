La propera edició de la Maqpaper vol fer una mirada a la substitució dels plàstics

La propera edició de la fira Maqpaper farà una mirada cap al mediambient, i plantejarà les alternatives que ofereix la indústria paperera per substituir el plàstic. L'onzena edició de la mostra, que té un caràcter internacional. se celebrarà els dies 17 i 18 de juny al recinte modernista l'Escorxador d'Igualada.

Es tractarà sobre l'eliminació del plàstic i, en especial, dels plàstics d'un sol ús. Es tracta d'una gran oportunitat per al sector paperer, segons els responsable de la fira, ja que "el paper i el cartró són els productes que millor poden substituir el plàstic en els seus usos més quotidians, com l'embalatge". "Del plàstic al paper" serà, doncs, l'eslògan d'aquesta fira que se celebra cada dos anys a Igualada i que reuneix les principals empreses subministradores per a la indústria de la cel·lulosa, el paper i el cartró ondulat d'arreu de l'Estat espanyol.

Després d'onze edicions la fira Maqpaper, organitzada per Fira d'Igualada amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada, s'ha convertit en un punt de trobada referent del sector. Enguany ja té confirmats una trentena d'expositors i espera superar la cinquantena que va aplegar en l'anterior edició celebrada el març de 2018. Entre les marques exposades hi haurà empreses de maquinària, accessoris, vestidures, productes químics, tintes, tallers, enginyeria i medi ambient, i entre els visitants es comptarà amb l'assistència de responsables de producció, qualitat i laboratori de les principals indústries del sector de diversos països europeus.

La Fira comptarà també amb un espai congressual amb un programa de conferències sobre les darreres novetats sectorials, coorganitzat amb la Unió Empresarial de l'Anoia. S'hi abordaran temes com ara la indústria 4.0 i l'ús i tractament de dades que proporciona la tecnologia, a més de tots aquells temes relacionats amb la sostenibilitat i la progressiva reconversió dels productes de plàstic cap al paper, per la qual cosa hi tindrà un clar protagonisme la indústria de l'embalatge.

Maqpaper és una fira internacional del sector paperer que, des de l'any 1.999 se celebra cada dos anys a Igualada, organitzada per Fira d'Igualada amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i la Unió Empresarial de l'Anoia. La tradició d'industria paperea a l'Anoia i la presència d'importants industrials del sector fa idònia la localització de la mostra. Es tracta de la fira pionera i més important del sector del paper de l'Estat espanyol.