Igualada arriba als 42.000 habitants amb un creixement del 5% el darrer any

El padró de la ciutat d'Igualada té des d'aquest mes 42.000 habitants. L'any 2018 es va tancar amb un registre d'habitants que no arribava als 40.000, tot i que ja havia mostrar símptomes de reactivació i creixia. L'alcalde, Marc Castells, va anunciar ahir als mitjans de comunicació la nova xifra d'una ciutat que manté un increment de població des de fa uns anys.

Els col·laboradors de Castells atribueixen l'augment de població a l'arribada a la ciutat de persones que abans vivien a Barcelona o a les ciutats més properes i que busquen noves oportunitats d'habitatge en ciutats on aquest és més econòmic i en un procés intern de la comarca d'anar a viure a Igualada en detriment de les poblacions de l'entorn. En tot cas, asseguren aquestes fonts, no hi ha un increment de l'índex d'arribada de nous immigrants. I les xifres del creixement vegetatiu estan en nivells habituals a les ciutats de l'interior del país.

En una intervenció que va fer davant dels mitjans de comunicació, l'alcalde ha destacat que «vaig explicar que Igualada tenia la vocació de liderar les ciutats mitjanes d'aquest país i l'objectiu és que en aquest mandat la nostra ciutat pugui arribar als 45.000 habitants i començar a treballar en l'escala de les ciutats importants de Catalunya i, més a mitjà termini, arribar als 50.000 habitants, una opció que arribarà dins d'aquesta dècada».

Castells va assegurar que el camí per assolir aquesta fita és «continuar les polítiques que s'estan aplicant i el projectes d'envergadura que s'estan concretant i projectant, a banda de continuar oferint un serveis de qualitat. Tenim la vocació de capitalitat comarcal i tenim la sensació que molta gent de la comarca s'ha agafat Igualada, ara sí, com un referent».

L'alcalde va comentar ahir que l'aposta pel coneixement com a pal de paller del futur és un dels factors que considera que ajuden al creixement, i va afegir que «les xifres avalen la bona gestió de la ciutat i alhora, també, les esperances de convertir-la en una ciutat d'oportunitats. I aquest és el repte que ens marquem en el futur com a govern».

Igualada tenia 38.978 habitants el 2013, però va tenir dos anys de davallada i la recuperació, fins ara havia estat lenta. Aquest últim exercici el creixement és d'un 5%.

I si es compta des del punt d'inflexió, el 2013 (38.751), el 8,4%.