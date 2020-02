Cs expedienta i suspèn de militància un regidor de Sant Just Desvern després de criticar l'actitud del partit al Parlament

Ciutadans ha decidit expedientar i suspendre temporalment la militància de Francisco Ferrer, regidor a Sant Just Desvern, just després que critiqués l'actitud del partit al Parlament i, concretament, durant el ple de la cambra de dilluns, com ha avançat el diari 'Ara' i ha pogut confirmar l'ACN. Durant el ple municipal el dijous, Ferrer va demanar "disculpes" a tots els ciutadans perquè els diputats de la formació "van perdre les formes" i va fer una "crida al respecte" a la institució. Ciutadans ha assegurat a l'ACN que el regidor "sempre ha actuat per lliure des del primer dia" i, per tant, el "motiu principal" de l'expedient és que "no ha seguit directrius". Tot i això, reconeixen que aquest discurs de Ferrer -hores després del qual es va obrir l'expedient- "no hi ha ajudat gens".

El responsable provincial d'acció institucional de la formació, Josep Maria González, ha explicat que des de l'inici del mandat Ferrer "ha actuat per lliure" i ha lamentat que "la gestió ha estat complicada des del dia u". Ha criticat que el regidor "s'ha saltat la jerarquia" en diverses ocasions i ha posat com a exemple que Ferrer va votar favorablement els pressupostos municipals al desembre sense avisar prèviament la direcció del partit. González, que ha explicat que s'encarrega de "donar suport, acompanyament i assessorament" als càrrecs electes, ha assegurat que amb Ferrer ha estat "una tasca difícil, per no dir impossible".

González també ha detallat que l'expedient es va obrir entre el dijous després del ple de l'Ajuntament i el divendres. Ara, l'afectat té deu dies hàbils per presentar al·legacions i, un cop passat el termini, el Comitè de Garanties del partit valorarà el cas i prendrà una decisió, que pot anar des d'estimar les al·legacions del regidor fins a expulsar-lo de la formació. Si s'arribés a aquesta situació, González ja ha dit que se li demanaria que deixés el càrrec al consistori. Tot i això, ha remarcat que no es volen avançar als fets i que el procés serà "amb totes les garanties".



Disculpes i crida al respecte

Durant el seu discurs al ple municipal, Ferrer va demanar "disculpes" pels fets al Parlament, quan creu que "es va perdre les formes davant la provocació de Torra quan es va absentar quan va parlar Roldán" i quan el president del Parlament, Roger Torrent, "la va fer callar per haver-li dit delinqüent". A més, el regidor va fer "una crida a tenir respecte i mantenir les formes", en especial al Parlament, que remarcava que "és la institució més important de Catalunya i no el corral de la Pacheca". "Treballem per recuperar les formes que hi havia abans al Parlament", va demanar, per conjurar-se després perquè "no torni a passar".

A més, Ferrer va denunciar que feia mesos que era "objecte de mòbing" dins el partit i va assegurar que se'l tractava "com si fos Llucifer". Així, va recordar que en una moció on es demanava que es reconegués la immunitat d'Oriol Junqueras d'acord amb el TJUE ell es va abstenir. "Des de llavors no he parat de rebre pressions", va lamentar.