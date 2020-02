Olesa posa en marxa la zona restringida als cotxes al nucli antic

Olesa posa en marxa avui diumenge l'illa de vianants del nucli antic, que ha estat en període de proves els darrers mesos. A partir d'ara, les persones que accedeixin a l'illa sense autorització podran ser multades, segons ha anunciat l'Ajuntament.

Les persones que hagin fet la seva sol·licitud per tenir accés a l'àrea restringida i encara no hagin rebut resposta podran accedir-hi, ja que la seva matrícula està registrada al sistema. En el cas que finalment la seva sol·licitud sigui denegada, només podran ser multades a partir de la data de rebuda de la notificació. Aquelles persones i comerços que necessitin autorització i encara no l'hagin sol·licitada poden fer-ho a través de la Seu Electrònica del web municipal i presencialment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana.

L'objectiu de l'illa de vianants és el de pacificar el trànsit al barri del nucli antic, que, per la seva configuració, amb carrers estrets i la presència d'escoles, no està pensat per als vehicles, segons ha recordat el regidor de Mobilitat, Jordi Martínez. Per aquesta raó la intenció és que hi circulin només els vehicles imprescindibles.

L'Ajuntament d'Olesa de Mont-serrat va variar els horaris inicials per atendre la demanda dels comerços. L'horari de càrrega i descàrrega en la franja del matí arriba fins a les 12.15 hores (i no a les 11.30 hores, com s'havia acordat inicialment).