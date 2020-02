L'Anoia s'adhereix a l'Agenda 2030 de l'ONU

El Consell Comarcal s'adhereix a l'Agenda 2030 de l'ONU cap a la sostenibilitat. L'ens comarcal treballarà, en aquest mandat, per la implicació de la ciutadania i pel desenvolupament dels 17 objectius que estableix aquesta Agenda, aprovada per l'Assemblea General de l'ONU l'any 2015

El ple del Consell Comarcal de l'Anoia ha donat suport l'Agenda 2030 de l'ONU i als 17 objectius que contempla. En el darrer ple va aprovar per unanimitat una moció presentada pel mateix govern en aquest sentit.

Fonts del Consell han explicat que "es tracta del marc polític internacional que actua de full de ruta per a la sostenibilitat de la vida de les persones des d'una perspectiva social, cultural, econòmica i ambiental. Els cinc pilars sobre els quals es construeix l'Agenda són Planeta, Persones, Pau, Prosperitat i Aliances".

El vicepresident primer del Consell, Jordi Cuadras, ha assegurat que "ens adherim als compromisos de l'Agenda 2030 amb la voluntat de liderar, al nostre territori, l'aposta per una gestió responsable i respectuosa amb el medi ambient, la cultura, les condicions laborals, l'equitat de gènere i el retorn social i econòmic. No podem ser espectadors d'aquests objectius marcats per l'ONU i, per això, ens comprometem a adoptar-los, de manera transversal, en el funcionament dels diferents departaments i al Pla d'Acció Comarcal".

Cuadras ha afegit que "el Consell ja desenvolupa accions que estan estretament relacionades amb aquesta Agenda, com l'aposta per la millora del reciclatge amb el sistema porta a porta, les ajudes en transició energètica, l'impuls de l'economia social i solidària, la promoció del turisme respectuós amb l'entorn i sostenible, les polítiques de feminisme i LGTBI i projectes de sobirania alimentària i promoció del producte quilòmetre zero, entre altres. Volem anar més enllà i convertir els Objectius de Desenvolupament Sostenible en el pal de paller de l'acció de govern".

El govern de l'ens, doncs, es compromet a treballar en aquest mandat per la sensibilització i pel desenvolupament d'estratègies que permetin avançar en aquest àmbit, generant polítiques de cohesió a nivell comarcal i col·laborant per la construcció i implementació conjunta d'una estratègia de l'Agenda 2030, tant a nivell local, comarcal, europeu i mundial. El Consell Comarcal es compromet també a treballar per implicar la ciutadania en aquests objectius i també per la consecució del Compromís per a la Sostenibilitat Turística Biosphere, promovent la seva implementació a les empreses i institucions de la comarca.

A més, segons el compromís assumit, es volen enfortir les polítiques públiques acceleradores que són part del treball diari dels governs locals i comarcals des de l'Agenda Urbana; les polítiques de gènere, inclusió i lluita contra la desigualtat; la participació ciutadana, la transparència i el govern obert; la salut i l'educació; la transició ecològica, la resiliència i la sostenibilitat ambiental; el consum responsable, la generació de treball, la cooperació descentralitzada i la cultura, d'entre d'altres.