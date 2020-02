El Mobile Week farà una parada a Igualada

Mobile Week arriba a la seva quarta edició estenent-se per tot Catalunya i passa de 5 seus a 15, a més de Barcelona. Igualada es manté com una d'aquestes destinacions. A Barcelona la Mobile Week s'allargarà durant deu dies (del 20 de febrer a l'1 de març), mentre que a la resta de Catalunya les activitats arrenquen el 6 de febrer.

L'edició d'enguany porta per lema "Tecnologia per a la ciutadania" i presenta una programació de debats i activitats obertes i gratuïtes que conviden al ciutadà a entendre millor l'ús de la tecnologia mitjançant la reflexió i la participació activa, segons expliquen els seus organitzadors. Les conferències i tallers se centren en tres temàtiques: la robòtica i la intel·ligència artificial, per reflexionar sobre com es combina la intel·ligència humana amb l'artificial; les dades i la ciberseguretat, per debatre sobre l'ús adequat de les dades; i la mobilitat del futur amb la creació de models més sostenibles.

El conseller Jordi Puigneró ha destacat el creixement del nombre d'indrets, activitats i participants implicats en la Mobile Week Catalunya i ha subratllat que "calia compartir el MWC amb la resta del país i que aquest esdeveniment deixi petjada a totes les ciutats de les comarques catalanes". "Entenem que per afrontar el repte digital no només es tracta de fer arribar infraestructures, sinó també fer arribar el que significa el coneixement i l'emprenedoria digital", ha afegit.

Puigneró ha explicat que "des del govern hem apostat per estendre l'impacte del MWC a tot el territori. Tenim la capital del Mobile, però els ajuntaments seran capitals en aquesta revolució digital".

La Mobile Week, impulsada per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital), va néixer fa quatre anys a Barcelona amb l'objectiu de posar a l'abast dels ciutadans i ciutadanes un espai de participació i reflexió sobre la tecnologia.

Mobile Week Catalunya

Impulsada conjuntament amb el Govern de la Generalitat de Catalunya, la Mobile Week passa de les 5 seus de l'any passat a 15 localitzacions. L'objectiu és estendre al conjunt de la ciutadania el debat sobre la revolució digital, amb activitats des del 6 al 29 de febrer. A la demarcació de Barcelona es faran activitiats a Begues, Mataró, Sabadell, Sant Feliu de Llobregat, Sant Pere de Ribes i Vilanova i la Geltrú. En aquestes ciutats hi haurà jornades i conferències per parlar de les dones al món tecnològic o el Blockchain, un torneig d'e-Sports i una Hackaton sobre tecnologia i reptes al voltant de l'envelliment.

Les dues ciutats de la Catalunya Central amb activitats seran Igualada i Vic. Es podrà assistir a taules rodones sobre intel·ligència artificial o les dones TIC, així com conferències sobre IoT i seguretat informàtica.

Pel que fa a Girona, les ciutats que s'hi sumen són Girona, Olot i Riudellots de la Selva. Destaca l'exposició didàctica "Capacitats i preparats" sobre com les noves tecnologies digitals ajuden a la inclusió professional i social de les persones (del 11 al 21 de febrer al Claustre de la Mercè de Girona), o xerrades, entre d'altres, sobre seguretat i privacitat als smartphones.

Al Camp de Tarragona i Terres de l'Ebre hi ha agenda prevista per Reus i Ribera d'Ebre. Es tractaran temes com el 5G rural, la innovació social a les escoles o les competències digitals a l'FP.

I a les demarcacions de Lleida i Alt Pirineu, les ciutats on s'hi fan activitats són Mollerussa, i poblacions de l'Alta Ribagorça, el Pallars Jussà i el Pallars Sobirà. Exposició a Mollerussa sobre "Vestits de Paper i Tecnologia", conferències sobre el desplegament de la fibra òptica al Pirineu i activitats amb scratch i de robòtica educativa per potenciar els nens programant al Pirineu o la seguretat al mòbil de cara a la ciutadania.

Mobile Week Barcelona 2020

Barcelona acollirà, per quart any consecutiu, una programació amb més de 150 activitats distribuïdes per tots els barris de la ciutat entre el 20 de febrer i l'1 de març. Les conferències es concentraran en 3 espais diferents: 'ImaginCafé, el Centre Cívic Cotxeres-Borrell i l'Antiga Fàbrica Estrella Damm.

Experts de diferents àmbits compartiran amb la ciutadania el seu coneixement i visió de la tecnologia com Alfons Cornella, fundador de la consultora d'innovació Institute of Next; Diana Mesa, project manager de SEAT Urban Mobility; o Ander Orcasitas, Director Iberia de Dynamic Yield i expert en personalització de serveis digitals i gestió de dades.

Els tallers, repartits per tots els districtes de Barcelona, oferiran als participants la possibilitat de descobrir nous hàbits per moure'ns eficientment per les ciutats, com fer un bon us de les xarxes socials i evitar l'addiccio? tecnolo?gica, què hi ha darrera l'acceptació d'una cookie o com la intel·ligència artificial pot canviar el nostre dia a dia.

Mobile Week llançarà una activitat interactiva, "Ciutadania Connectada", amb l'objectiu de fer reflexionar els ciutadans sobre quin és el seu nivell de connectivitat. A través d'una sèrie de preguntes podran descobrir quina és la seva relació amb la tecnologia, comparatives d'hàbits per barri i obtenir dades globals sobre la connectivitat dels ciutadans de Barcelona.

La inauguració de la Mobile Week tindrà lloc el 20 de febrer a les 18h a l'Auditori ONCE on amb la conferència "Té la tecnologia una discapacitat? Cap a un futur més inclusiu" de Joan Pahisa, gestor de projectes de tecnologia accessible i R+D de Fundació ONCE. I el programa culminarà amb el Family Day, el diumenge 1 de març a l'Antiga Fàbrica Damm, amb una jornada dedicada a famílies. Es realitzaran activitats on els assistents podran interactuar amb la tecnologia construint un robot, experimentar la realitat augmentada o punxar música electrònica. Els tallers es complementaran amb conferències sobre com educar a través de la tecnologia o adoptar hàbits cibersaludables.