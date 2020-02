Caritas d'Igualada posa un pis a disposició d'homes sense sostre

Càritas ha obert, aquest mes febrer, un pis d'acollida per a homes en risc d'exclusió social a Igualada. Amb la llar, expliquen des de l'entitat, busquen proporcionar-los unes condicions de vida digna alhora d'acostar-los els serveis de l'entitat. L'immoble té cabuda per a sis persones, que hi podran estar un màxim d'un any. Està pensat per a persones que es troben sense llar i que procedeixen tant dels serveis socials municipals com usuaris de l'entitat. Amb aquest projecte, afegeixen, confien a resoldre "momentàniament" el primer dels reptes que tenen les persones sense llar.

L'immoble ocupa una casa que anteriorment havia servit a les Germanes Vedrunes per acollir infants en risc d'exclusió social. Ha estat rehabilitat per Càritas amb el suport de l'Ajuntament d'Igualada i altres empreses privades, que ho han fet de forma altruista.

Aquest projecte té com a objectiu proporcionar "unes condicions de vida digna a les persones", indiquen des de l'entitat, que també facilita als estadants un acompanyament.

Càritas explica que hi havia necessitat d'un pis com aquest per atendre persones que no tenen recursos econòmics ni xarxa personal que els permetin tenir un lloc on viure. L'entitat es va plantejar d'aquest projecte "conscients que per començar un camí d'integració a una vida digna i autònoma primer cal tenir un lloc on viure per poder tenir la tranquil·litat que permet posar l'atenció en la formació, la recerca de feina i la participació en la vida de la ciutat", segons les mateixes fonts.

I els portaveus de l'entitat afegeixen que "amb l'habitatge es resoldrà momentàniament el primer dels reptes que tenen les persones que es troben abocats al carrer, quedant pendent aconseguir els plens drets socials. La manca de drets socials i del dret al treball en molts casos van lligats a les dificultats que comporta la llei d'estrangeria, la qual no es pot deixar de denunciar".

En aquest projecte, l'entitat ha trobar el suport de l'Ajuntament i empreses que han col·laborat de diversa manera en l'arranjament i l'acondiciament del pis.

Per Càritas l'activitat no és un inici, és més una continuïtat perquè aquesta casa ja va estar plena de vida quan les Germanes Vedrunes van acollir a infants amb risc i els van donar l'oportunitat de fer-se i sentir-se persones estimades. Es vol recollir i preservar l'esperit de les germanes i els seus sabers en aquesta nova etapa.