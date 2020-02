Esparreguera confia en la cultura popular per potenciar la FiraPassió i la Festa Major d'Hivern

La FiraPassió d'Esparreguera, del 7 al 9 de febrer, i la Festa Major d'Hivern (de Santa Eulàlia), del 12 al 16, donaran protagonisme a les activitats de cultura popular i els atractius històrics locals "amb l'objectiu de posar de manifest la singularitat d'Esparreguera, el valor de les seves tradicions i la voluntat de fer-les créixer i evolucionar", segons han explicat en portaveus de les institucions i entitats convocants, Ajuntament d'Esparreguera, La Passió, Esparreguera Comerç i la Federació d'entitats de Cultura Popular d'Esparreguera (La Fede). Aquest dimarts se n'ha fet la presentació. De fet, aquesta idea de potenciar tradicions i cultura del municipi és una continuïtat a la idea que es va implantar l'any passat.

L'Ajuntament d'Esparreguera ha acollit aquest dimarts la presentació dels dos esdeveniments amb representants del propi consistori –l'Alcalde, Eduard Rivas, i el regidor de Cultura, Juan Jurado– i membres de les diferents entitats implicades en l'organització d'ambdues celebracions: La Passió d'Esparreguera i Esparreguera Comerç en el cas de FiraPassió, i la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'Esparreguera, la Fede, part important del programa d'actes de Festa Major d'Hivern al municipi.

Una fira de la cervesa

Entre les novetats d'aquesta segona edició de FiraPassió hi figuren una fira dedicada a la cervesa, que s'ubicarà a la plaça de l'Ajuntament, i el trasllat dels punts d'informació de les passions participants a la plaça de Sant Eulàlia. "Hi serem presents La Passió d'Esparreguera; la Federació Catalana de Passions, que agrupa set poblacions catalanes; Europassion, que engloba 83 passions de 16 països europeus diferents; i tindrem com a convidada La Passió d'Alcamo (Sicília), que representarà algunes escenes del seu espectacle a la plaça de l'Església", ha explicat Manel Roca, representant de La Passió d'Esparreguera. També es faran petits espectacles teatrals de carrer creats especialment per la fira i inspirats en personatges de La Passió. "És una fira adaptada al nostre poble, on hi té una presència molt rellevant La Passió, que pretén mostrar Esparreguera i la seva característica més important al món", ha subratllat Roca.

La fira comptarà amb les cercaviles de l'Entrada de Jerusalem i la Festa de Llum protagonitzades per la Passió d'Esparreguera i la desfilada dels Armats de Mataró. També hi haurà una taberna romana a la plaça de la Pagesia, que acollirà els actes organitzats pel Casal Popular Les Canyes. A més, els carrers de l'illa de vianants i el carrer de Baix acolliran la fira comercial, amb la participació de comerços locals, parades d'artesania i oficis. El president d'Esparreguera Comerç, Vicente Calabuig, ha assegurat que "l'any passat vam apostar pel model de FiraPassió, va venir molt gent i va tenir molt bona acollida, tant per part del públic com del comerç local. Ara l'hem d'anar consolidant i ampliant perquè sigui cada cop més nostra i es converteixi en un aparador d'Esparreguera cap a l'exterior". Vicente Calabuig també ha animat als comerciants a vestir-se i decorar els seus establiments ambientats ens els anys de La Passió.

L'alcalde d'Esparreguera, Eduard Rivas, ha explicat que "durant el darrer mandat hem intentat repensar la Festa Major d'Hivern per reivindicar la nostra realitat històrica i cultural i posar també en valor el nostre patrimoni, donant a conèixer un espai tan significatiu com la Colònia Sedó". En referència a FiraPassió. Rivas ha destacat que "és un esdeveniment propi que ens fa singulars com a municipi. L'any passat la valoració va ser molt positiva i esperem que cada cop ens la sentim tots més nostra". L'alcalde ha subratllat "la singularitat de les activitats que programem, que ens ajuden a fer poble i conèixer millor qui som i d'on venim", i ha destacat que "si tenen èxit és per la suma de tots els que estem aquí, Ajuntament i entitats, perquè tenim la sort de tenir un veïnat que enriqueix el teixit social i cultural de la vila".

El regidor de Cultura, Juan Jurado, ha afirmat que "com es pot veure en els cartells de les dues celebracions, hi ha interrelació entre els dos esdeveniments, però són dues activitats dirigides a públics diferents: la Festa Major té un caire més local i FiraPassió és un esdeveniment més expansiu, que atrau visitants d'altres pobles". El regidor de Cultura ha reivindicat el model transversal de treball que s'ha fet enguany per preparar la fira, que és "un punt de connexió entre entitats i institucions per reivindicar una de les particularitats més destacades d'Esparreguera". Juan Jurado també ha destacat "l'impuls comunicatiu que aquest any ha fet el consistori en la promoció d'aquests dos esdeveniments, amb l'edició i distribució d'un total de 20.000 programes i la inserció publicitària en diversos mitjans de comunicació".

Festa Major d'Hivern

Pel que fa a la Festa Major d'Hivern, el president de la Federació d'Entitats de Cultura Popular i Tradicional Catalana d'Esparreguera (la Fede), Joan Tejedor, ha explicat que "és una festa viva, que està evolucionant" i ha subratllat que "amb l'ajut de totes les entitats i la societat civil estem aplicant el nou model, iniciat l'any passat, amb l'objectiu de fer-lo créixer i ampliar-lo". La Festa Major d'Hivern tornarà a tenir la plaça de Santa Eulàlia com a centre neuràlgic de les celebracions, que començaran dimecres 12 de febrer amb un concert de la Banda Música i ballada de sardanes. El gruix dels actes programats per La Fede tindran lloc de divendres a diumenge. Divendres hi haurà l'encesa del fogueró de Santa Eulàlia, sopar i concert amb The Papa's and The Popo's. Aquest any la Fede ret homenatge a dues persones molt vinculades a la vida cultural de la vila, que seran les encarregades d'encendre el fogueró: Eloi Mestre i Maria Rovira.

Dissabte al matí es farà una jornada de portes obertes a l'Ajuntament, al Museu de la Colònia Sedó i a Ceràmiques Sedó; i a la tarda, Cercavila de Santa Eulàlia, Ensierru d'Hivern i Nit petarda per a celebrar els 15 anys de la Colla Bastonera del Montserratí. La cloenda de la Festa Major es farà diumenge amb la Diada Castellera, amb els castellers d'Esparreguera i els castellers de Terrassa, la passada bastonera de Santa Eulàlia i el correfoc infantil de Festa Major. Durant la Festa Major d'Hivern també es podran visitar els principals atractius turístics d'Esparreguera, com la Colònia Sedó, el campanar i Ceràmiques Sedó.