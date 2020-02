Igualada Som-hi reclama a l'alcalde Castells que no toqui el Rec sense planificació

Igualada Som-hi (PSC - Comuns - Igualada Oberta) s'oposen frontalment a la política d'urbanisme del govern de Marc Castells que planteja la creació d'un parc en una zona de propietat municipal al carrer de Santa Anna de la capital de l'Anoia, abans de planificar el barri en el seu conjunt. El regidor portaveu d'Igualada Som-hi, Jordi Cuadras, demana una rectificació a l'alcalde, Marc Castells (Junts x I), que "deixi d'inventar ocurrències urbanístiques al barri del Rec i planifiqui d'una vegada la ciutat amb l'única eina, el Pla d'Ordenació Urbanística".

Cuadras ha recordat que "fa només quatre anys, Castells plantejava construir un centre comercial quilòmetre zero en aquest espai. Potser si esperem una mica més, ens presenta una tercera proposta". El regidor de Som-hi opinia que "l'urbanisme d'aquesta ciutat no pot continuar-se gestionant d'aquesta manera"i reclama "rigorositat, planificació i transparència". Igualada Som-hi recorda a Castells que "no fa ni tres mesos va anunciar que impulsaria un pla director urbanístic per a planificar el futur del Rec i ara, quan encara no ha començat a debatre's aquest pla, es despenja amb aquesta proposta. Això no és seriós, el Rec mereix més respecte i atenció per part del govern".

Igualada Som-hi recorda que diferents governs de l'Ajuntament "han fet un gran esforç per comprar les propietats del carrer de Santa Anna les darreres dècades conscients de que són unes finques importantíssimes perquè actuen de frontera entre el centre i el barri del Rec". I assegura que "no pot ser que el govern de Castells llenci tot aquest esforç econòmic que ha fet la ciutat".

En contra del que planteja Castells, Cuadras reclama que en el futur en aquest solar s'hi construeixi habitatge públic, equipaments i serveis. I, si cal, afegeix, "fer-hi un corredor verd per a connectar amb el barri". "Ens agraden molt els parcs però al carrer de Santa Anna no toca fer-hi un parc perquè el passeig de les Cabres i la plaça de la Creu ja fan que sigui una zona esponjada. El solar propietat de l'Ajuntament és molt gran i pot tenir moltíssimes més possibilitats amb un retorn social a la ciutadania", ha argumentat.

La regidora d'Igualada Som-hi Montse Montaña es pregunta quines compensacions de zona verda s'imposaran als propietaris del Rec quan es faci la transformació urbanística si en un solar municipal ja es crea una zona verda important com proposa Castells: "S'està començant la casa per la teulada. En el debat del Rec, l'Ajuntament no pot entregar aquests terrenys públics així com així. Aquest no pot ser el camí, hi ha d'haver un equilibri on hi guanyi tothom", afirmen des de la formació d'esquerres i progressista. Igualada Som-hi demana esperar a fer la planificació urbanística perquè amb una anàlisi detallat s'ubiquin les zones verdes on facin falta i planteja com unir els patis del Museu amb la plaça del Doctor Joan Mercader o obrir l'espai buit de davant de Martí Enrich poden fer una gran funció de zona verda sense hipotecar els terrenys municipals del carrer de Santa Anna.

El Rec com el primer barri verd de Catalunya

Jordi Cuadras ha destacat que "Igualada Som-hi volem que el barri del Rec sigui el primer barri 100% sostenible de Catalunya. Amb aquest objectiu treballaríem si estiguéssim al govern i amb aquest objectiu treballarem, també, des de l'oposició perquè aquest és el nostre model de ciutat. És una oportunitat per a posicionar Igualada en la lluita contra l'emergència climática per a ser una ciutat capdavantera en sostenibilitat. El Rec és una oportunitat per a fer-ho".

Cuadras recorda que "dins el nostre model de ciutat, volem que el Rec del futur sigui un barri molt europeu, verd i sostenible. Un barri amb habitatges, comerços, indústria neta i una connexió directa amb el Parc Fluvial del riu Anoia. Amb aquests objectius treballarem". Cuadras explica que "hem estudiat l'exemple de Friburg, a Alemanya, que es defineix com la ciutat 'més ecològica i sostenible del mó'. Imaginem un Rec sigui el nostre Friburg i que sigui un barri que serveixi d'exemple a tot Catalunya".

La regidora Montse Montaña explica que "Igualada Som-hi sempre hem defensat que és una oportunitat per a reinventar la ciutat dins la ciutat. Cap ciutat de la nostra mida té un barri per on reinventar-se i que marqui quin futur volem. Ni més ni menys que 40 hectàrees a disposició del present i el futur de la ciutat. Transformant el Rec, transformarem Igualada. Una nova Igualada que ha d'encomanar una nova energia i dinamisme a la resta de la ciutat. Per això, des d'Igualada Som-hi demanem que s'actuï amb aquesta visió de conjunt i amb molta cura, sense invents, ni nyaps urbanístics".