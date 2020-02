La firma igualadina Vu-Barcelona esdevé una de les aplaudides de la setmana de la moda

Els responsables de la firma Vu-Barcelona, que tot i el nom és de denominació d'origen igualadina, tenien clar que la col·lecció que han presentat aquet dimecres a la setmana catalana de la moda només podia haver sortit d'una comarca amb la tradició tèxtil de l'Anoia. La firma estrenava la seva col·lecció i el públic ha respost amb una ovació quan models com Joana Sanz, parella del futbolista Dani Alves; o Lucía Rivera, filla adoptiva de Cayetano Rivera, van lluir les peces elegants que han sortit del taller d'Igualada.

La passarel·la 080 Barcelona Fashion, amb tot el glamur i l'expectació que l'acompanya, ha servit per projectar la marca que, tot i tenir només tres anys, compta amb creadors i fabricants bregats en el sector tèxtil. Aquest dimecres era un dia per ficar-se el espectadors a la butxaca. La desfilada ha tingut lloc a la majestuosa sala Hipòstila del recinte modernista de Sant Pau de Barcelona i ha reunit un públic que, a part de veure els dissenys, també es volien imbuir en l'ambient de gala que es respira en la passarel·la. Influencers i Instagramers de quilòmetre 0 no perdien l'oportunitat de fer-se fotografies. "M'estic retratant amb gent que no conec i que tampoc tinc clar que em coneguin a mi", exclamava el dissenyador la firma igualadina, Joaquim Verdú, un cop acabada la desfilada.

Participar a la 080 no només significa mostrar al roba a la passarel·la durant quinze minuts, sinó participar en una recepció d'ambient distès, i de vint-i-un botons, amb copa de cava inclosa després de cada desfilada. S'hi entra amb invitació. En aquesta petita festa ahir hi havia personalitats, fins i tot, del món polític com l'exconsllera Neus Munté.

Gènere de punt de luxe

El dia de gala arribava després de mesos molts intensos de feina. El dissenyador Joaquim Verdú és un veterà del món de la moda que, amb 72 anys, ha decidit reinventar les peces de gènere de punt. Verdú és un barceloní establert a Sitges que confecciona la seva roba al taller d'Igualada Puimar Knit. Els propietaris són Joan Puig i Assun Marcet, anoiencs i de família vinculada al tèxtil, que també són socis de la marca. La singularitat de Vu-Barcelona és que vol convertir la confecció del gènere de punt en peces que s'aproximin a l'alta costura.

Les màquines del taller havien confeccionat peces de les firmes manresanes Killing Weekend i AMT, i altres de l'Anoia, però la desfilada ha estat emocionant per als fabricants igualadins perquè també són socis de la marca i l'esperen fer créixer. "És com un fill que ha sortit. Hi ha hagut molta dedicació i s'hi ha treballat molt. És un treball en grup amb el dissenyador, amb el qual hi ha un connexió especial per confeccionar la roba", ha explicat exultant Joan Puig.

El fabricant ha afegit que amb la projecció que comporta la 080 es vol valoritzar una marca pels que apreciïn la qualitat dels teixits i el disseny. "És important estar aquí, però és cert que la gent es fixa amb el preu i busca la roba low cost, a diferència d'altres països a on la singularitat i la feina dels que hi estem al darrera es valora molt més", es lamentava Puig.

El dissenyador Joaquim Verdú ha tornat a la passarel·la amb una aposta per donar més valor al gènere de punt. "Aquesta marca es podria haver fet a altres llocs, però respira de l'esperit i la tradició que hi ha a Igualada. Crec que no es té prou en compte que Catalunya havia estat un indret punter del tèxtil, i jo recordo com a Igualada, quan hi havia els fabricants de pell, hi anaven els responsable de marques com Dolce & Gabbana, dinant amb els treballadors", ha afegit. La 080 també serveix per dignificar una feina de formiguetes dels que conformen el teixit empresarial del tèxtil a Catalunya.