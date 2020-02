Els trens de Ferrocarrils faran menys soroll a la línia de l'Anoia

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) ha anunciat que iniciarà els treballs de millora de les estacions de Sant Esteve Sesrovires, Vallbona d'Anoia i la Pobla de Claramunt de la línia R6. L'actuació consistirà en la reposició dels canvis d'agulla, un element que permet als trens canviar d'una via a una altra.

La substitució permetrà minimitzar els sorolls i les vibracions que produeix el pas dels trens, una acció que es reforçarà amb la instal·lació d'una manta antivibradora. En paral·lel, a Sant Esteve Sesrovires també es millorarà el drenatge de la platja de vies. Per tal de minimitzar l'afectació als clients, FGC ha concentrat els treballs. Concretament es duran a terme els caps de setmana del 8 i 9, i del 22 i 23 de febrer.

El cap de setmana del 8 i 9 de febrer, es veurà alterat el servei entre Martorell Enllaç i Masquefa. Hi haurà un servei d'autobús substitutori, amb parada a Sant Esteve, la Beguda i Can Parellada. Paral·lelament, a Masquefa es modificaran els horaris dels trens cap a Igualada. En sentit invers, els trens mantindran els horaris. El 22 i 23 de febrer, de Piera a Igualada hi haurà un servei d'autobús substitutori.