Igualada recupera el nom de Cementir Municipal que l'espai tenia l'any 1935

El govern de l'Ajuntament d'Igualada ha fet canviar el rètol de l'entrada del Cementiri Vell, per deixar enrere una inscripció anacrònica i en castellà. La nova proposta de nom és ben simple: Cementiri Municipal, però recuperant el nom del 1935.

El canvi s'ha dut a terme atenent la petició del Centre d'Estudis Comarcals d'Igualada, que va proposar de substituïr l'anterior inscripció («Bienaventurados los que mueren en el señor»), per un nou rètol en què es pot llegir «Cementiri Municipal». D'aquesta manera es recupera el rètol que, tal com es pot comprovar en una fotografia de la portada d'obres, conservada a l'Arxiu Històric Comarcal, hi havia l'any 1935.

El Cementiri Vell d'Igualada, d'estil neoclàssic, va ser inaugurat el 1819 i l'any passat es va organitzar un seguit d'activitats per commemorar el segon centenari de la seva creació. Durant aquests dos segles, l'equipament ha estat objecte de diverses transformacions.