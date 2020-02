Aigües de Manresa diu que el restabliment de l'aigua potable «és qüestió de dies»

L'alteració en la potabilitat de l'aigua que està patint el municipi de Calaf per l'augment de nitrats l'han provocat les pluges que hi va haver arreu de Catalunya pel pas de la borrasca Glòria. Aquesta vegada es va repetir el problema que pateix el municipi anoienc cada cop que rep una pluja molt abundant, que provoca que els productes dels camps i de les granges del voltant del municipi vagin a parar als pous dels quals s'abasteix la xarxa d'aigua municipal.

Segons Aigües de Manresa, l'empresa subministradora d'aigua a Calaf, el problema s'origina perquè l'aigua provinent de la riera de Mantellí, on té una planta potabilitzadora, està enterbolida a causa dels efectes de la quantitat d'aigua de pluja rebuda, i això provoca que la planta no sigui capaç de potabilitzar una gran quantitat d'aigua.

La xarxa d'abastiment de Calaf ve d'una combinació d'aigua de diversos pous amb l'aigua provinent de la riera de Mantellí.

L'empresa manresana assegura que, en no haver-hi suficient aigua potable, la combinació d'aquesta amb la dels pous no aconsegueix reduir la quantitat de nitrats que conté la segona fins a un nivell legal. Fonts d'Aigües de Manresa consultades per aquest diari asseguren que «és qüestió de dies» que es restableixi el servei d'aigua potable al municipi de Calaf, ja que depèn del fet que l'aigua de la riera de Mantellí redueixi la seva terbolesa de forma natural i que la planta sigui capaç de generar una quantitat més gran d'aigua potable.