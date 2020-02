Els alcaldes ultimen el procés participatiu per consensuar el PDU de la Conca d'Òdena

El procés participatiu que vol dur a terme la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) al territori per abordar el creixement de sòl industrial arrencarà imminentment. Així ho han explicat fonts de la MICOD.

A hores d'ara, els alcaldes estan elaborant un "document base" en el qual es vol explicar el projecte, objectius i superfície que afectaria, per tal que ciutadania i entitats puguin dir la seva. Des del departament de Territori han assegurat que fins que no s'assoleixi el consens a la zona, no s'acabarà de redactar el Pla Director Urbanístic (PDU) per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena.

Segons aclareixen des de la MICOD, no es farà cap votació sinó que es donarà a conèixer el projecte als diferents agents per tal que opinin i facin les aportacions que considerin oportunes. El procediment es tancarà al juny amb l'elaboració d'un document final que serà el que s'entregarà al Departament de Territori i Sostenibilitat.

Un PDU que no està aturat

Tant des de la MICOD com des del departament de Territori i Sostenibilitat han volgut deixar clar que el PDU per l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena no està aturat. Fonts de Territori han explicat a l'ACN que estan a l'espera del procés participatiu i de què els municipis afectats arribin a un consens. Si s'assoleix aquesta fase, afegeixen, s'enllestirà la redacció i es procedirà a l'aprovació del pla.

El PDU preveu la creació de més sòl industrial a la Conca d'Òdena. Tot i que entre la superfície afectada hi ha els adobers d'Igualada i l'aeròdrom d'Òdena, la polèmica arriba amb Can Morera, també a Òdena. Després de les queixes dels veïns i de col·lectius ecologistes, l'Ajuntament ha rebutjat –primer al ple, després davant de la MICOD i finalment amb Territori- la reconversió de Can Morera en sòl industrial i ha posat de manifest la seva voluntat de preservar l'espai agroforestal.