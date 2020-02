La solució passa per l'embassament de la Llosa del Cavall

? L'Ajuntament de Calaf ja fa anys que estudia la possibilitat de rebre el subministrament d'aigua de la Llosa del Cavall, ja que una de les canonades provinents del pantà passa a prop del municipi. Aquesta actuació solucionaria els problemes de potabilitat que hi ha a la xarxa municipal d'aigua i milloraria la qualitat de la qual es queixen alguns veïns. L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), l'administració encar-regada de gestionar l'aigua de la Llosa del Cavall, ja va fer arribar l'aigua a la conca d'Òdena a final del 2019 i està treballant en la redacció del projecte per connectar Calaf amb la xarxa de la Llosa del Cavall. Actualment, el subministrador d'aigua a Calaf és l'empresa Aigües de Manresa, que manté un litigi amb l'Ajuntament des de l'any 2013 per un deute per part del consistori de més d'1 milió d'euros. El govern de Jordi Badia ha apostat en els últims mesos per la municipalització del servei de l'aigua, però encara s'ha de decidir com trencar amb la concessió d'Aigües de Manresa.