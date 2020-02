Els veïns de Calaf critiquen la reiteració dels problemes de potabilitat de l'aigua

Els veïns de Calaf van rebre la notificació aquest dijous que informava que el municipi s'havia quedat sense aigua potable, ja que el contingut de nitrats està per sobre del límit legal permès, que és de 50 mg/l. Aquest augment ha estat provocat per les pluges de final de gener però no és el primer cop que els habitants de Calaf es queden sense aigua potable. A més, molts calafins asseguren que l'aigua potable del municipi ja és dolenta en condicions normals i n'hi ha que ja no la utilitzaven ni per cuinar.

«Només fa un dia que estem sense aigua potable però la venda d'aigua embotellada ja ha augmentat el 20 o el 30%», va explicar l'encarregat del supermercat Prat, Josep Prat, a Regió7, tot i que va assegurar que la gent ja no té gaire confiança en l'aigua de Calaf i que «molta gent per cuinar i beure ja no la fa servir» i la compra embotellada. En aquest sentit, Prat explica que «el nostre majorista ja ho diu, que la demanda d'aigua del nostre supermercat ja és desproporcionada en condicions normals respecte a la d'altres zones», i és que durant l'hivern s'arriben a vendre un miler de garrafes de 5 i 8 litres. A més, destaca que el format d'ampolles que més es venen són les garrafes de marca blanca, ja que aquesta aigua es destina a altres usos a part del beure.

La qualitat de l'aigua en condicions normals no és gaire bona, segons alguns veïns de Calaf, malgrat estar dins dels nivells legals de potabilitat. «Quan cuines ja veus que aquella aigua ho deixa tot ple de calç i que no és del tot bona», afirma Prat.

Joan Antoni Soler, el pastisser de la Lionesa de Calaf, denuncia que aquests problemes en l'aigua potable solen passar dos cops l'any, sobretot quan hi ha grans pluges, ja que és quan tots els productes que es tiren als camps del territori van a parar als pous d'on s'extreu part de l'aigua per als veïns del poble. A més, també lamenta la seva qualitat des de fa molts anys. «Sempre estem igual. Jo l'aigua la vaig a buscar fora del poble, a prop de Solsona, perquè no vull la d'aquí», assegura Soler.

Tot i això, la manca d'aigua potable no ha afectat aquest negoci, ja que fa molts anys que treballen amb aigua mineral embotellada perquè no els agrada l'aigua pública del municipi. Pel que fa al consum d'aigua a casa seva, Soler explica que té dues cisternes en les quals acumula aigua de la pluja per utilitzar-la per a les necessitats del seu domicili, per dependre el mínim possible de l'aigua municipal. Soler explica que moltes cases disposaven d'aquests dipòsits d'aigua però que amb l'evolució del poble alguns han anat desapareixent. Tot i això assegura que alguns veïns encara les mantenen en funcionament.

Tots els veïns preguntats per aquest diari asseguren que la solució passa per aconseguir connectar el subministrament d'aigua de Calaf amb la canonada que la porta de l'embassament de la Llosa del Cavall i que passa pel costat del municipi. Tot i això, Soler diu que no entén per què l'Ajuntament de Calaf encara no ha dut a terme aquesta actuació, ja que la considera molt necessària per als veïns del municipi.