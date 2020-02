Els ajuntaments de la Conca d'Òdena volen pactar amb els veïns els polígons del futur

El procés participatiu que vol dur a terme la Mancomunitat Intermunicipal de la Conca d'Òdena (MICOD) al territori per abordar el creixement de sòl industrial arrencarà imminentment. La iniciativa arriba després que el desacord entre, sobretot, l'Ajuntament d'Òdena i el d'Igualada hagi arribat a un carreró sense sortida. Igualada defensa que cal fer un nou polígon a Can Morera, i Òdena que el sòl industrial que es necessita s'ha de fer al voltant de l'aeròdrom. En principi, a Can Morera s'hauria d'haver fet un gran polígon, però les últimes propostes parlen de desenvolupar 70 hectàrees de sòl industrial. Aquest era el gran hàndicap que no podia superar la proposta odonenca, però les darreres converses han deixat entreveure que ara ja només es parla de desenvolupar unes 70 hectàrees, un terreny de dimensions semblants al que hi ha a l'aeròdrom. Maria Sayavera, alcaldessa d'Òdena, defensa que aquestes hectàrees ja hi són al costat de la pista per a aeroplanadors i ultralleugers. I afegeix que la seva proposta estalvia bona part de les insfraestructures que caldria fer a Cal Morera per garantir la mobilitat.

Fonts de la MICOD han explicat que a hores d'ara els alcaldes estan elaborant «un document base» en el qual es vol explicar el projecte, objectius i superfície que afectaria, per tal que ciutadania i entitats puguin dir-hi la seva».

Des del departament de Territori han assegurat que fins que no s'assoleixi el consens no s'acabarà de redactar el Pla Director Urbanístic (PDU) per a l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena.

Segons aclareixen des de la MICOD, no es farà cap votació sinó que es donarà a conèixer el projecte als diferents agents per tal que opinin i facin les aportacions que considerin oportunes. El procediment es tancarà al juny amb l'elaboració d'un document final que serà el que s'entregarà al departament de Territori i Sostenibilitat.



Un PDU que no està aturat

Tant des de la MICOD com des del departament de Territori i Sostenibilitat han volgut deixar clar que el PDU per a l'activitat econòmica de la Conca d'Òdena no està aturat. Fonts de Territori han explicat que estan a l'espera del procés participatiu i que els municipis afectats arribin a un consens. Si s'assoleix aquesta fase, afegeixen, s'enllestirà la redacció i es procedirà a l'aprovació del pla.

El PDU preveu la creació de més sòl industrial a la Conca d'Òdena. Tot i que entre la superfície afectada hi ha els adobers d'Igualada i l'aeròdrom d'Òdena, la polèmica arriba amb Can Morera, també a Òdena. L'equip de govern d'Òdena, de moment, ha rebutjat –primer al ple, després davant de la MICOD i finalment a Territori- la reconversió de Can Morera en sòl industrial i ha posat de manifest la seva voluntat de preservar l'espai agroforestal.