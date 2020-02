El club de futbol i Els Pastorets, guardonats en la Nit de l'Esport i la Cultura de Calaf

La Nit de l'Esport i la Cultura de Calaf va reconèixer, divendres, setze persones o entitats que han destacat el darrer any en aquest àmbit. Va ser una gala presidida per peces de grans musicals.

Entre els premiats de la nit destaquen dues entitats. En l'àmbit cultural, Els Pastorets de Calaf, que tenen 94 anys de trajectòria i implicant gairebé 200 persones de l'Alta Segarra a cada representació. I en làmbit esportiu, la UE Calaf, que la temporada 2018-19 va aconseguir un fet històric guanyant la lliga a tercera catalana sense perdre cap partit i ascendint a segona.

El Casal de Calaf va acollir la quarta edició de la Nit de l'Esport i la Cultura, que reconeix les persones i entitats locals que han destacat pels èxits assolits o per la promoció que han fet de l'esport i la cultura l'any 2019.

La cerimònia la van presentar Pilar Guardiola i Eloi Hernández, que, sota la direcció de Neus Quer, en aquesta edició van fer un pas més i s'han atrevit amb el gènere musical. A partir de l'adaptació de la cançó Another Day of Sun, de la pel—lícula La La Land, van interpretar la seva versió Boira acompanyats de diferents persones del públic que han pujat també a cantar i ballar dalt de l'escenari.

Els set premis esportius van ser per David Sererols i Torras com a millor esportista; Sara Rubio i Pérez com a millor esportista infantil; David Martínez i Gutiérrez com a trajectòria esportiva; 3x3 de bàsquet com a millor iniciativa esportiva; participants calafins a la Marroc Challence com a millor iniciativa social lligada als valors de l'esport; Fabià Subirana i Dalmau com ambaixador calafí i Abril Pamblanco i Roca com a premi Alta Segarra.

D'altra banda, també es va entregar un premi especial al primer equip de la Unió Esportiva Calaf per l'èxit històric aconseguit durant la temporada 2018-19 al guanyar la lliga a tercera catalana sense perdre cap partiti i ascendint a segona.

Finalment, el jurat també ha volgut distingir amb una menció especial als calafins Ramon Catalan i Miró, Josep Bacardit i Paradell; Jose Castillo i Garcia, Ramon Colell i Vilaseca, Ramon Colell i Costa, Oriol Lladó i Isart, Josep Martí i Soteras, Manolo Rodriguez i Villamayor i Jordi Badia Perea per haver participat a la Paris Brest 2019.

En l'àmbit de la cultura es van repartir vuit premis com a millor iniciativa cultural, infantil o juvenil a l'Escala en Hi-Fi de La Pineda; premi a la trajectòria cultural a Conxita Solà i Cabellud; millor aportació cultural per a la promoció de la cultura a Calaf a Josep M. Solà i Bonet; millor ambaixador cultural calafí al món a Xavi Torra i Xuriguera i premi Alta Segarra als Pastorets de Calaf per 94 anys de trajectòria aglutinant gairebé 200 persones de tota l'Alta Segarra a cada temporada teatral dels pastorets.

A més, en la categoria d'efemèride es va entregar un premi ex aequo i els guanyadors han estat la Colla Gegantera i Grallera de Calaf pels seus 25 anys i la Trobada de Puntaires de Calaf que també celebrava el 2019 el seu vint-i-cinquè aniversari.

Jordi Badiava tancar l'acte felicitant a tots els nominats i nominades i reivindicant més recursos en aquests àmbits, ja que a Catalunya la despesa en Cultura i Esport no arriba ni a l'1% i es troba molt per sota de la d'altres països europeus. "Creiem que la Cultura i l'Esport són salut, educació, formació personal, esperit crític, benestar social, cohesió social, projecció com a vila, economia i, per damunt de tot, un dret que ha de ser accessible per a tothom", ha afirmat Badia.