Calaf es planteja llogar habitatges municipals en règim de masoveria urbana

L'Ajuntament de Calaf està estudiant la possibilitat de llogar habitatges, de propietat municipal, en règim de masoveria urbana. Segons expliquen en un comunicat, es tracta de sis immobles, coneguts com 'les casetes dels mestres', que es troben desocupats i que requereixen una rehabilitació. Així, la idea és que l'arrendatari pagui el lloguer a través dels treballs de millora de l'immoble. De moment, la Diputació de Barcelona ha fet un estudi de viabilitat amb totes les consideracions arquitectòniques, juridico-patrimonials, econòmiques i de gestió per tal de poder-lo tirar endavant el projecte.

No és, però, l'única via que es planteja l'Ajuntament de Calaf. L'altra opció, afegeixen en el text, és la possibilitat de destinar dos dels sis immobles al lloguer social. Amb aquesta idea han demanat una subvenció a la Diputació per tal de poder arranjar els immobles.