La Diputació fa un concurs per ampliar la biblioteca d'Olesa

Una quarantena d'equips d'arquitectura han visitat aquesta dar-rera setmana la biblioteca Santa Oliva, l'edifici de la Casa de Cultura i l'entorn dels edificis, per tal d'elaborar la seva proposta tècnica d'ampliació de l'equipament. La Diputació de Barcelona ha obert un concurs.

L'alcalde d'Olesa, Miquel Riera, va recordar després de la visita que aquest nou pas «és el fruit d'un treball que estem fent conjuntament amb la Diputació de Barcelona des de l'any 2016». La biblioteca Santa Oliva ha quedat petita tant pel nombre d'usuaris que atén diàriament com per les dimensions que hauria de tenir l'equipament d'un municipi de prop de 24.000 habitants.

El 2016, l'Ajuntament va iniciar un calendari de reunions amb la Diputació per afrontar el projecte. L'ens provincial va elaborar un Pla de Funcionalitats a partir de les propostes plantejades pels propis responsables de la biblioteca, així com també per part d'usuaris, amb vistes a planificar com ha de ser i com s'ha d'afrontar l'ampliació.

L'any passat, la Diputació de Barcelona va convocar el concurs de projectes, del qual han de sortir inicialment cinc candidats que elaborin una proposta d'avantprojecte. De moment, s'hi ha presentat fins a una quarantena d'equips d'arquitectura, que abans d'elaborar la seva proposta han pogut veure in situ l'espai actual i les possibilitats d'ampliació.

La quarantena de participants en la primera fase del concurs presentaran una proposta-idea.