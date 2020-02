La instal·lació acumula expedients i l'Ajuntament ordena que tanqui abans

L'Ajuntament d'Esparreguera, tenint en compte que ja hi ha antecedents per altres aldarullls en aquesta instal·lació d'oci, farà avançar l'horari de tancament de la discoteca LTN Club. La mesura s'ha aplicat per l'elevat nombre d'incidents registrats en aquest establiment. L'últim, dissabte passat, quan dos joves van denunciar una presumpta agressió homòfoba per part d'un dels vigilants de la discoteca. En les darrers 5 mesos s'han denunciat 39 fets -17 fets penals i 12 infraccions administratives- a l'entorn de la discoteca, segons han explicat fonbts municipals.

L'Ajuntament d'Esparreguera ha decretat amb caràcter immediat l'avançament en dues hores de l'horari de finalització de l'activitat de la discoteca LTN Club (La Tina) «fins al moment en què concorrin les circumstàncies adequades que garanteixin la seguretat ciutadana i el benestar del veïnatge». L'alcalde va signar el decret ahir, que fixa que l'horari de tancament passa de les 6 del matí a les 4 de la matinada.

Les mateixes fonts han indicat que els informes emesos per la Policia Local d'Esparreguera i el Cos de Mossos d'Esquadra indiquen que durant els primers 10 mesos del 2019 es van registrar 36 fets delictius derivats directament de l'activitat de la discoteca.