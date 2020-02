La Generalitat atorga a Calaf el dret a poder recuperar la gestió de l'aigua del municipi

El ple de l'Ajuntament de Calaf ha decidit que revisarà el contracte que té amb Aigües de Manresa, empresa encarregada del subministrament al municipi, en una acció que pot suposar tant la rescissió com la continuïtat de l'empresa pública manresana en la gestió de l'aigua al municipi. Ho farà després que la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat li hagi donat la raó sobre la possibilitat de declarar nul el contracte actual.

Ara, ha assegurat l'alcalde, Jordi Badia (Junts per Calaf), en un comunicat, buscaran establir una nova relació amb l'empresa d'aigües «basada en la confiança mútua, el control de les decisions i el coneixement de la xarxa per part de l'Ajuntament». Però alerta que, si no és així, el consistori «assumirà la gestió directa de l'aigua».

Ha estat el mateix Ajuntament de Calaf qui ha fet públic que l'informe els dona la raó després d'anys de polèmica. El consistori i Aigües de Manresa van signar el 2013 el contracte vigent pel qual l'empresa regeix el servei d'abastament d'aigua potable i la gestió del clavegueram. El 2017, dos informes, un de l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència i un altre de l'empresa Nova Celona SL, ja apuntaven que Aigües de Manresa no complia els requisits per tal d'ostentar la condició de mitjà propi i servei tècnic de l'Ajuntament de Calaf, tal com se li va atorgar en un conveni signat entre ambdues parts l'any 2011. Per tant, el posterior contracte, de l'any 2013, podria ser declarat nul, ja que, si no podia considerar-se servei propi, s'hauria d'haver aplicat la normativa de contractació pública.

Per fer arribar el cas a la Comissió Jurídica Assessora de la Generalitat calia el vistiplau del ple. No ha estat, però, fins a aquest 2019, en què Junts per Calaf ha assolit la majoria, que s'ha pogut aprovar i, per tant, l'organisme assessor de la Generalitat ha pogut dir-hi la seva. Com havia dit abans l'Àrea d'Instrucció d'Expedients de l'Autoritat Catalana de la Competència i l'empresa Nova Celona SL, el contracte del 2013 –i vigent- podria declarar-se nul.



7 vots favorables a la revisió

Els set representants de Junts per Calaf van votar a favor de la revisió del contracte i, per tant, la moció tirarà endavant. Junts per Catalunya-Calaf es va abstenir argumentant que no sabien quina era la intenció de l'Ajuntament a partir d'ara i el GiC-VV va votar-hi en contra.

La decisió de l'Ajuntament de Calaf arriba quan es compleix una setmana que el municipi no té aigua potable a la xarxa pública perquè s'havia de servir amb un valor de nitrats per sobre del que és permès.

A conseqüència del temporal Glòria, hi va haver un excedent de nitrats i es va demanar als veïns que no consumissin aigua. A hores d'ara, malgrat que els resultats del control a la xarxa de l'aigua de la vila des de dissabte mostren que ja no hi ha excedents, segons Aigües de Manresa encara no són prou satisfactoris i, per això, l'Ajuntament manté l'avís de no consumir aigua fins que puguin garantir aquesta estabilitat.