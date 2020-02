Calaf prepara el pas per a la recollida de la brossa pel sistema porta a porta

Calaf aconsegueix durant el 2019 els seus millors resultats en recollida selectiva, i s'acosta gairebé al 50%, però amb tot i això no arriba a l'objectiu fixat en el Precat-20, que és superar el 60% aquest any. Per tal de millorar encara més en reciclatge, l'equip de govern està elaborant un pla per introduir la recollida porta a porta, que allà on ha tingut més èxit ha arribat a un nivell d'eficiència de poder segregar adequadament el 90% de la brossa que es genera.

El govern local (Junts x Calaf) destaca que «els resultats de la recollida selectiva a Calaf l'any 2019 han estat els més alts mai aconseguits, amb el 49% de recollida selectiva», però asseguren les mateixes fonts que «calen més esforços per assolir els objectius del PRECAT-20 d'arribar al 60% l'any 2020». El govern local també destaca l'estabilització de la generació de residus, que se situa amb una producció d'1,45 kg al dia i habitant, i es recupera els valors dels anys anteriors.

Pel que fa a la deixalleria, les mateixes fonts han explicat que mentre que l'any 2018 hi va haver 319 registres d'entrada, el 2019 en van ser 735, de manera que s'han multiplicat 2,3 vegades. La causa de l'increment cal buscar-la en la campanya de foment de la deixalleria 2019, en la qual cada mes se sortejava algun lot de productes ecològics o experiències entre les entrades. Enguany, s'ha introduït una novetat a la deixalleria: un punt d'intercanvi de llibres per als usuaris que en fan ús (es pot demanar més informació al personal de la deixalleria).

La recollida de tèxtil amb finalitats socials, que es fa a través de la Fundació Humana, també mostra dades positives, amb més de 15 tones, el que suposa un increment respecte d'anys anteriors. A la vista dels bons resultats, l'Ajuntament recentment ha renovat el seu conveni amb Humana i s'ha ampliat el nombre de contenidors. Als quatre existents (Pius Forn, 19; Torà, s/n, Onze de Setembre, 2; Sant Joan Baptista de la Salle, s/n) cal sumar un nou contenidor a la plaça de Catalu-nya, a la Pineda.

La recollida d'oli vegetal en contenidors a la via pública, iniciada l'any 2018, es manté estable. S'ha recollit un total d'1,7 tones, el que ha ajudat a prevenir la contaminació de l'aigua.



Bonificacions fiscals

A part d'introduir el porta a porta, l'Ajuntament també estableix bonificacions en tributs municipals per incentivar les bones pràctiques. L'Ajuntament bonificarà la taxa de residus el 10% per compostatge casolà; el 10% més per ús recurrent de la deixalleria (10% per 12 entrades anuals i 20% per 24 entrades anuals). I per completar l'acció cap als ciutadans, també hi haurà campanyes de sensibilització ambiental. L'any passat es va aprofitar l'EcoFira per tractar el Residu Zero i la prevenció de residus.

El novembre del 2019 es va promoure la campanya «Calaf lliure de bosses d'un sol ús a les compres». I el desembre, en el marc del Parc de Nadal, es van dur a terme més conferències i activitats vinculades amb el Residu Zero.